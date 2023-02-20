Черный НЛО наблюдали над Пакистаном

Жители Исламабада (Пакистан) наблюдали в небе загадочной объект черного цвета и треугольной формы.

В местных новостях сообщается, что НЛО был черного света и не имел острых краев. Объект почти не отражал и не излучал свет.

На видеозаписи видно, как загадочный объект неподвижно висит над столицей Пакистана. Затем муха и несколько птиц также показались в кадре, тем самым “указывая” на четкое различие между ними и находящимся далеко НЛО.

Очевидец Арслан сказал: «Я не знаю, что это было, но я знаю, что это была не птица. Я действительно видел рядом птиц, когда снимал эту штуку. Я сам занимаюсь дронами, поэтому знаю, что это был не коммерческий беспилотник».

«И для наших военных нет смысла запускать секретные беспилотники над шикарным районом Исламабада, где проживает большинство армейских и правительственных офицеров», сказал Арслан.

Известный уфолог Скотт Уоринг изучил данное видео и прокомментировал его в своем блоге. Уфолог также выяснил, что загадочный объект кружил над столицей в течение нескольких часов, и его наблюдали одновременно в двух городах.

По мнению Уоринга, НЛО очень похож на НЛО «черный треугольник», который наблюдали на прошлой неделе над Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США).