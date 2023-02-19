Личное: “Мальчики называли это гаремом”

В последнем письме речь была о “дружбе” учительницы и ученика.

Женщины, которые влюбляются в мальчиков, которые годятся им в сыновья, тема болезненная.

Это тема болезненная для многих. Мужчин за 40 часто бомбит от того, что их ровесницы ищут себе помоложе лет на 20, точно так же как и женщин За возмущает, когда их ровесники ищут совсем молодых. С другой стороны женщинам за 40 не нравится, когда их ограничивают, им хочется думать, что они ничем не хуже юных и могут составить конкуренцию ровесницам недавних подростков.

Но дело не в “хуже-лучше”.

Разберем потом письма и ситуации, где отношения юных мужчин и немолодых женщин сложились, посмотрим, почему и как.

Старший партнер не хуже молодого, но у тех, кто ищет себе помоложе, всегда почти есть проблема с самоуважением и самооценкой.

Им не нравится их возраст, они отрицают эту часть себя.

Они всегда говорят, что им нравится их возраст, но это означает “мой возраст ни на что не влияет”, они считают, что возраст не делает их старее, максимум – старше, то есть опытней и умней.

Вот это письмо – чересчур откровенно, но все-таки разберем его. Некоторые абзацы я вырежу, где идет описание секса. Но мы должны рассмотреть подробно “драму милфы”.

Как верно заметил один мой комментатор у себя в блоге: считается, что милфы – мечта девственников, но это придумывают сами милфы, которые мечтают о девственниках.

komuetonuzhno

Уважаемая Эволюция, здравствуйте!

Мне 42 года, ему 23.

Мы познакомились на сайте знакомств, ему было 20, мне 39. Его мама моложе меня на год.

Я не была замужем, не могу иметь детей. В 17 лет меня два раз изнасиловали мужики за 30. С тех пор я не люблю постарше. Но отрефлексировала я это только в прошлом году, пытаясь понять, почему меня только мальчики привлекают.

(Привлекает автора разница в 20 лет, и “мужчины за 30” скоро тоже будут ее привлекать. Так что дело совсем не в ее травме)

«Груз 200» и подобные социалки смотрю как хроники, цинично. Я выросла в подъездах, гаражах, на паленой водке из одного пластикового стакана и корке черного хлеба с тархуном на 10 человек. Тархун с тех пор я пить не могу, на не паленую водку зарабатываю, к счастью.

(Автор – девушка в образе. Циничная, бывалая, жесткая. Представляя себя на месте молодого парня, она без ума от такого своего образа, это любимый корм ее короны. Вот в чем дело, а не в травме)

Были отношения с ровесниками в юности. Два и три года. Первого посадили в тюрьму, второй ушел от меня сам.

(Автор слишком хороша для плохих парней и слишком плоха для хороших, настоящая роковая женщина)

Герой письма из хорошей дружной семьи, баня, бабушки, тети, сестры, папин бизнес, сдача жилья в аренду. Ноль вредных привычек. Машина с кожаным салоном, айфоны. А у меня телефон за 8 тыщ, алкоголь и пачка сигарет каждый вечер.

(ОЗ героя выше, даже без учета молодого возраста, поэтому автор считает себя рыбачкой, ну ладно, нерыбой)

Я много раз пролистывала его анкету. Некрасивое лицо, совсем не милое, при этом на одной фотке наложено множество сердечек, глупо выглядело.

Однажды я на кураже ответила ему симпатией. Мы перешли в соцсеть. Знакомились долго и тяжело. Писал, что милфы так не общаются. Думал, что я парень. Меня бесило и возбуждало.

(Автор подчеркивает, что ответила, а не инициировала, на кураже, а не осмысленно. “Он сам пришел” в общем, но она оказалась слишком жесткой и по-мужски умной, поэтому сначала не клеилось. Идиотское слово “милфа”, который оба используют, это сленг из порно, но автора бесит не это, а то, что он не верит, что она милфа. Автор не скрывает, что ее возбуждает то же самое, что и бесит. Вот вам пример, как из векторов косяков парня получаются крючки для автора. Опишете? )

Писала, чтобы позвонил мне. Он отвечал, что с него деньги списали, когда набрал указанный номер. Все-таки позвонил. Сказала: «Ну, приезжай¸ я выйду к тебе, убедишься». Опять какие-то обвинения в неискренности. А я никогда не вру. Сказала, что не надо уже ехать никуда. Приехал. Постояли на улице, было холодно, он предложил в машине посидеть. Показался безопасным. О его месте работы говорили. Пока искал на карте, где это, я увидела его ляжки. Они шикарные.

Он очень быстро вырос. При его росте 178 у меня никаких рук не хватает его обнимать, хотя я средних размеров.

Позже рассмотрела его. Огромные растяжки, длинные, до сантиметра в ширину, на плечах, бедрах. Как они прекрасны.

(Автор особенно восхищается тем, что принято считать безобразным. О чем это говорит?)

Любительский футбол, хоккей, дома штанга, никакой химии, просто еда.

(Очень много тестостерона – намекает нам автор. Очень маскулинный тип, не ребенок. Вот это очень интересно в “милфах”. Они ищут себе помоложе, а потом доказывают всем, что пацан – настоящий мужик и девчонка рядом с ним – она. Девчонка, а не мать. Понятно?)

Мне нравятся его татуировки, очень нравятся. Места, рисунки, качество.

Когда думаю о его прекрасном теле, всегда волнуюсь. Даже в глубокой депрессии. Это единственное, что меня волнует в таком состоянии. Всегда хочу его трогать, в редкие встречи практически не выпускаю из рук.

Я люблю смотреть. Мне обычно не отказывают в фото. Но только он сделал дикпик с линейкой.

(Да, много тестостерона, если вы вдруг не прониклись)

После первого секса он сказал: «Где ты была раньше?». Я ответила: «Ждала, когда ты вырастешь».

(И во всех таких историях женщины помешаны на сексе, хотя и приписывают свою озабоченность партнерам. Собственно, не было бы поиска мезальянса, если бы ресурс любви таких женщин не замещал ресурс секса. А что с их ресурсом любви, понимаете? И почему?)

Секс у нас странный.

(……………….) (вырезано мной)

Мы никогда не предохранялись. В последнее время он осмелел настолько, что даже не пытался прерываться до эякуляции. Раньше его мои шутки про будем делать детей и стреляющую раз в год палку пугали, теперь нет. Видимо поверил, наконец, что детей не будет.

В первый раз я потянула его после на себя, целоваться. Он сказал: «Какой у тебя шаловливый язычок», я поняла, что целоваться он со мной не собирался. Больше поцелуев не было. Зато появился бдсм, который я не практиковала больше десяти лет, но остался мешок девайсов. И навыки.

(Такие истории всегда почти про бдсм. Надо давать себе отчет, что если вы на 20 лет старше своего партнера, вы для него физически стары, и надо иметь садомазохистские вкусы, чтобы это привлекало. Со стороны же старшего партнера все наоборот. Как правило это любование, ностальгия по собственной юности и поклонение божеству. К сожалению милфы всегда почти проецируют свое на партнера, и думают, что это им поклоняются, а не наоборот)

С другими у него жесткий секс, девочки сабмиссивные. Со мной всё наоборот. При всей моей любви и нежности к нему я всё равно говорю: «Ну и чего ты лежишь? Ползи сюда». И мне нравится, какой у него растерянный взгляд становится, и как он срывается с дивана, пока я сижу с сигаретой в кресле и смотрю на него. Я это говорю, потому что хочу его трогать, а ходить с горящей сигаретой по комнате не хочу. Я вообще просить не умею, могу всё сама. Кроме секса. У него похоже что-то типа того же что ли. Подчиняться хочет, а просить не хочет. Хочет унижений, но как будто он ни при чем, всё по его велению и приказанию.

(Здесь она – в образе, без ума от себя его глазами. Ей кажется, что все происходящее – важно, что это про любовь, а по факту – разврат от безделья)

В один из последних диалогов он написал, что я была единственной, с кем у него был такой секс. И он всегда знал, что он у меня не единственный, но закрывал глаза, а потом ему стало это нравиться.

И теперь это стало проблемой. Кроме куколда его никакой другой сценарий не интересует.

Я всегда хотела эксклюзивных отношений, но он говорил, что это бред и между нами нет ничего общего.

Когда я здорова, не в депрессии, не бываю одна. Или у меня отношения, или параллельные связи, открытые. Мальчики называли это гаремом.

Он меня часто обижает. «Алкашня, умрешь одинокой старухой». Посылали друг друга раньше. Сейчас просто «пока» и блокировка. Иногда мне грустно, иногда злит. В периоды злости я писала, что хотела бы с ним сделать. Он отвечал: «Какая ты госпожа! Настоящая».

Госпожой он меня постоянно называет. Сказал что сразу понял, что я не прогнусь под него. Поэтому теперь только вариант с куколдом.

А у меня сейчас депрессия, я хочу вдвоем, просто его потрогать.

(Вдвоем ему не интересно. Ему нужно все время себя как-то стимулировать, как-то дополнительно заводить, другие мужчины повышают ее ценность для него, то есть кроме разврата его в ней ничего не интересует, для любования и любви его она слишком стара и маргинальна. Но автор как будто не видит того, о чем сама рассказывает. Ей как будто кажется, что у него слишком сильна страсть, чтобы иметь с ней нормальные отношения, слишком сильно она срывает ему крышу, а не наоборот)

Он: «У тебя куча любовников. Позови кого-нибудь. Давно бы уже переспала с кем-нибудь, и я бы приехал».

Я: «Давно бы уже спал с другими и отстал от меня. Не получается».

Последние несколько дней только вздыхаем. Что же нам делать. Ему нужны от меня конкретные действия, но я не хочу и не могу их осуществить.

(Он вздыхает, что уже не хочет ее без экстремальных сценариев, она вздыхает совсем о другом. Так устроено плохое “мы”. “Мы вздыхаем”, но каждый о своем)

Он доминант и на вариации не соглашается. Куколд или ничего. При этом у него никого нет. Я даже в депрессии стараюсь хотя бы одного любовника держать в тонусе, чтобы не скатиться на дно и не попасть опять в психушку.

И постоянные блокировки друг друга. Чтобы друг другу не писать. Как будто это поможет. Раньше на недели хватало, месяцы, сейчас через пару дней уже оба разблокированы и опять этот адский круг про мое скучание и его проклятый куколд.

(Вот такая она, роковая женщина. Автор ни на минуту не хочет взглянуть на себя критически, все время только кормит свою корону. Из-за этого ее ситуация усугубляется, алкоголизм, разврат, поиск новых иллюзий, чтобы ничего не менять)

Раньше получалось отрываться сразу после одного его резкого слова или фразы.

Но писать все эти два года он никогда не переставал. Просто удаляла, не читая, когда была занята другим.

Я даже говорила ему: «Женись, тогда я успокоюсь. Мне нужно чтобы ты был моим». Он отвечал, что это ничего не изменит. Я могу так же заболеть и в браке. Он молод и до 30 лет этого никто не стОит.

Осенью он написал: «Ты же хотела, чтобы я в другой город уехал и оставил тебя в покое. Вот». И фото повестки. Я весь день плакала на работе. Вечером он внезапно приехал. Это всегда странно и неожиданно.

И я от стресса впервые в жизни испытала оргазм с партнером, в 41 год. И это всё еще больше осложнило. Его не забрали. Я даже позвала однажды одного из любовников, с фото и видео, пока он ждал в машине под окнами. Делала, что он хотел.

А потом опять депрессия. Она у меня эндогенная, мне обычно помогают ванны с морской солью и магний. Два месяца, но и 5 лет бывало, надеюсь скоро выползти. Сейчас мини-отпуск, думаю попить опять кветиапин и зептол. Хотя надеялась, что не вернусь больше к препаратам. Но нужно как-то себе помогать.

(Алкоголь – депрессант. Поэтому пока вы не слезли с алкоголя, бесполезно лечить депрессию. Препараты нужны вместо алкоголя, а не вместе)

Вчера была на художественной выставке. Он пишет: «Ну и как там?». Присылаю фото картины. Он: «Это ты и семь е*арей?». Я: «Дурака кусок». Он: «Ну и что там, я не понял». Я: «Не знаю. Я не могу от нее отойти. Она меня завораживает».

(Ей льстит его ревность. Хотя ревность скрывают, она болезненна, ее стыдятся, а используют для игр не ревность, а “ревность”)

Я три раза к ней подходила. Мне пришлось бы прервать один из банковских вкладов, но ее стоимость не была проблемой. Проблемой было то, что она бы всегда ассоциировалась с ним.

(Автор многогранна. И в колпачках как рыбачка. Маргиналка, но ее завораживает искусство. Алкоголичка, но имеет солидные банковские вклады. Золушка видимо, в лохмотьях скромности)

В полночь девочки меня поздравили с днем рождения в клубе, а я опять с ним разругалась, взаимная блокировка, уехала одна домой. Наконец похоже квартиру поменяю, куплю в хорошем районе, красивую. Но это всё тоже не радует, как-то фоном. Кажется, что если с ним отношения вырулю, то остальное будет лучше решаться, тянуть ничего не будет.

Утром проснулась, подумала, что вечером креветки и игристое. День рождения, прекрасные 42 года. А за день так расшаталась, что сейчас пиво и письмо Вам. Надеюсь, что оно покажется Вам интересным.

(Мне особенно интересны письма, где у авторов есть потенциал или где я вижу динамику. Здесь мне не ясно было бы за что браться, если бы я вдруг занималась автором лично. Хорошо, что лично я никем не занимаюсь давно. А вы видите фронт работы с автором, если бы она к вам обратилась не только ради самолюбования как в письме?)

https://evo-lutio.livejournal.com/1259820.html

Моё предыдущее письмо. Еще раз благодарю Вас за то, что остановили мой позорный слив. С героем первого письма мы виделись после только один раз. Он приехал без предупреждения через полтора года. Но, к счастью, я была дома не одна, у меня была очередная новая любовь.

(К автору не пробиться как на прием к министру)

С героем этого письма мы познакомились почти сразу после первого письма, я даже рассказывала ему что-то о своих страданиях. Хотя у меня тогда тоже романтический период был с другим. Он как будто всегда и не первый, но всегда почему-то номер один.