Все зависит от того, для какого случая создаем образ: с какими сапогами носить джинсы весной 2023 года

Сапоги легко сочетать с юбками и платьями, а вот с джинсами и брюками комбинировать их бывает затруднительно. Для ношения с брюками в холодное время года чаще выбирают ботинки на шнуровке, челси или угги. Однако джинсы можно носить с высокими сапогами, особенно этой зимой и предстоящей весной, когда такое сочетание стало настоящим трендом. Это не только модно и стильно, но еще практично, комфортно и тепло.

Чтобы такая комбинация выглядела современно и стильно, нужно правильно выбрать джинсы к определенным сапогам.

Общие правила сочетания джинсов и сапог

Первое правило гласит, что не следует подбирать слишком узкие сапоги. С трудом надетые на узкие джинсы модели следует оставить в 2010-х и не вспоминать о них.

Следует выбирать обувь с прямыми или широкими голенищами, чтобы джинсы можно было заправить без труда. Хорошим вариантом могут стать простые кожаные сапоги на массивной подошве, гранжевые модели, а также изящные модели на каблуке с острым носом. С сапогами в этом сезоне можно надевать джинсы скинни, которые медленно, но возвращаются в моду и, вполне возможно, задержатся на какое-то время.

Если вы не желаете носить облегающие джинсы, можно остановить свой выбор на моделях прямого кроя, зауженных книзу. Они отлично смотрятся с сапогами, но сидеть на фигуре будут свободнее. Узкие джинсы и сапоги лучше носить с достаточно объемным верхом, чтобы сбалансировать силуэт.

Дополнить такую комбинацию можно объемным свитером с высокой горловиной, пиджаком с широкими плечами или классической рубашкой оверсайз из хлопка. Из верхней одежды подойдут пальто из шерсти, пуховики и дубленки, в зависимости от того, какой образ требуется создать.

С какими джинсами какие сапоги носить

Прямые джинсы можно носить с ковбойскими сапогами и ботильонами.

Модели скинни, плотно облегающие ноги по всей длине, отлично подходят для сапог до колен, так как их легко заправлять.

Джинсы Bootcut, слегка расклешенные книзу, можно носить с ботильонами и ковбойскими сапогами.

Модели с широкими штанинами лучше всего комбинируются с ботильонами и ботинками челси.

Как носить сапоги с джинсами

1. Заправить джинсы в сапоги. Для высоких сапог идеально подойдут скинни, для сапог с широким голенищем, например ковбойских, можно выбрать прямые джинсы.

2. Спрятать сапоги под штанинами. Такой вариант возможен в случае джинсов с широкими штанинами, расклешенных моделей, широких бойфрендов и мом.

3. Подвернуть джинсы, чтобы показать сапоги. Подвернутые джинсы лучше всего смотрятся с ботильонами.