 

BR – «нет воинственной политике НАТО» — под окнами Мюнхенской конференции пройдут демонстрации за мир

18.02.2023, 7:52, Разное
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На фоне Мюнхенской конференции по безопасности в Германии пройдут демонстрации за мир, пишет Bayerischer Rundfunk. Десятки тысяч людей планируют выйти на улицы с лозунгами «Переговоры вместо стрельбы», «Разоружение вместо вооружения», «На активную борьбу с воинственной политикой НАТО». Протестующие убеждены, что принцип «добиваться мира без оружия» правилен и актуален как никогда, а разговоры о том, что диалог с главой Кремля Владимиром Путиным невозможен, считают неправдой.


AP

В Германии на фоне Мюнхенской конференции по безопасности пройдут демонстрации немецкого движения за мир, пишет Bayerische Rundfunk. «Переговоры вместо стрельбы», «Разоружение вместо вооружения», «На активную борьбу с воинственной политикой НАТО» — именно с такими лозунгами на улицы выйдут десяти тысяч людей из самых разных политических лагерей.

По словам немецкого левого политика Керем Шамбергер, НАТО и Мюнхенская конференция — это инструменты Запада, используемые для ведения военных действий и эксплуатации. Она осуждает и действия РФ на Украине, но призывает не забывать и о тех войнах, которые ведёт альянс, например, руками Турции — в Сирии или руками Марокко — в Западной Сахаре.

Сейчас лозунг «Добиваться мира без оружия» актуален и правилен как никогда, убеждён ещё один участник демонстраций, немецкий журналист и публицист, а также эксперт ООН Андреас Цумах. По его словам, борьба против поставок на Украину вооружения и за переговоры очень важна.

А слова о том, что диалог с главой Кремля Владимиром Путиным невозможен, он считает неправдой: «Я достаточно старый, чтобы помнить о том, как во время прошлых вооружённых конфликтов о другой стороне говорилось тоже самое. Такие происходило во время войны во Вьетнаме. Понадобилось много времени, чтобы в Вашингтоне услышали тех, кто говорил, что с коммунистами, которых мы атаковали, нужно вести переговоры. И всё потому что до этого считалось, что договариваться с ними бесполезно».


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