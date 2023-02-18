Метод тоги, крем с кератином и даже бигуди: самые простые способы выпрямления волос без утюжка и фена

Красивые волосы – одно из главных женских украшений. Кто-то предпочитает красивые локоны, а кому-то больше идут прямые волосы. В принципе, в большинстве случаев дамы предпочитают кудри по праздникам. Прямые волосы – более простой вариант. Для идеального выпрямления, правда, приходится прибегать к различным термоприборам, которые оказывают негативный эффект. Рассмотрим другие способы.

Техника «тога»

Для этого трюка вам понадобится немало времени, поэтому лучше всего делать эту процедуру перед сном или в тот день, когда у вас не будет слишком много дел. Известный как тога или роска, этот метод является наиболее традиционным. Его в основном выбирают те женщины, которые хотят выпрямить волосы без использования электроприборов. Для его выполнения вам понадобится расческа и несколько парикмахерских зажимов.

Изначально его выполнение может показаться несколько сложным, но со временем вы привыкнете. Вымыв волосы, расчешите их и подождите, пока они почти полностью не высохнут. После этого сделайте пробор с одной стороны и зачешите от него волосы на противоположную сторону, очень хорошо прижав их к голове и закрепив зажимами. Задача заключается в том, чтобы волосы были закручены, как тюрбан. Чтобы не потерять ни одной пряди, накройте голову сеткой или полотенцем. Дайте волосам полностью высохнуть, затем распустите.

Крем с кератином

Если у вас мало времени на выравнивание волос, вам пригодится этот способ, так как он чрезвычайно прост. Вам понадобится только выпрямляющий крем с кератином и щеточка.

После мытья волос их нужно будет слегка подсушить полотенцем и нанести средство от середины к кончикам. Затем расчесать волосы.

Не забудьте выбрать крем, который не только способствует выравниванию, но и борется с так называемой «пушистостью». Также выбранное средство должно придавать вашим волосам блеск и увлажнять их.

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Бигуди не для завивки

Как правило, люди склонны думать, что бигуди используются только для завивки волос, но это далеко не так. На самом деле, лишь маленькие бигуди придают волосам исключительно такой эффект. А вот большие, наоборот, помогают волосы разгладить. Простой и практичный способ позволяет вам быстро достичь необходимых результатов.

Вымыв волосы, следует разделить их надвое пробором посередине и каждую из частей завернуть на себя. Через некоторое время переверните локоны наоборот и дайте им высохнуть. После высыхания снимите бигуди. Вы будете поражены красотой и гладкостью своей прически.

Резинки для волос

Волосы можно выровнять и с помощью резинок. Лучше всего делать это перед сном, так как такая процедура требует продолжительного времени. Вам нужно будет сделать низкий хвост и хорошо закрепить его резинкой. После этого вы должны надевать резинки вдоль сделанного хвоста. Идея состоит в том, что хвостик остается полностью закрытым. Для получения хорошего результата рекомендуется делать это после мытья головы и просушивания волос полотенцем.

Натуральные маски

Если ваша основная проблема заключается в том, что ваши волосы являются непослушными, вы можете подобрать натуральные маски, чтобы хоть как-то их выпрямить. Несмотря на то, что есть из чего выбрать, наиболее рекомендуемыми являются те маски, которые сочетают в себе молоко и мед – два ингредиента, которые часто широко используются в области красоты. При желании в эту смесь также можно добавить кокосовое масло, так как оно обладает большим количеством увлажняющих свойств. Когда все будет готово, нанесите смесь на волосы, следя за тем, чтобы ни одна прядь не осталась без готового средства. Затем хорошо расчешите, чтобы распутать пряди, и оставьте примерно на полчаса. После этого просто помойте голову.