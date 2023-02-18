Мнение: О нереально жёстком поведении с Путиным… Так и надо?

Вы думаете, угрозы, ультиматумы и априори неприемлемые условия — это именно то, как надо разговаривать с нынешним российским лидером Владимиром Путиным «здесь и сейчас»? Как бы не так! Словесные эскапады — совсем не то, чем можно произвести впечатление на того, кто с детства побывал в разных дворовых переделках. И потому знает главное правило: «можешь предъявить — делай, а не говори: у кого слов много, за тем силы мало».

Но вот предметный урок, «как надо»…

Из официальной стенограммы:

В.Путин: Уважаемый Александр Григорьевич! Спасибо, что согласились приехать.

А.Лукашенко: Как будто я мог не согласиться — намёк на грани откровенного стёба. Но с «подвывертом».

В.Путин: Ну мы все занятые люди, дел хватает и дома, я понимаю. Вчера, кстати говоря, смотрел Вашу пресс-конференцию.

А.Лукашенко: Лучше б не смотрели – расстроились, наверное — ещё один кукиш в кармане, ведь там он заявил, что «Беларуси нужно аккуратно пройти свой путь, пока идёт переформатирование мира…, чтобы сохранить независимость».

В.Путин: Почему? Нет.

А.Лукашенко: Нет? Уже мне в плюс — и снова тонкая «подколка».

В.Путин: Я разделяю Ваши позиции и подходы, Вы знаете — приходится делать вид, что «не заметил».

И вот так «» уже который год вертит то одном, то другим, то третьим, то снова другим российским президентом уже четверть века, если не больше. Учитывая крайне ограниченные военные, экономические и финансовые возможности маленькой страны, линия на самостоятельность выдерживается нереально жёстко. И без особых конфликтов…

А вы всё «бульбафюрар» да «картоффенпрезидент»

Ну ведь мастер же?

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