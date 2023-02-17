Myśl Polska – вам здесь не рады — вместе с украинскими беженцами в Польшу попадают бандеровские неонацисты

В числе миллионов украинских беженцев в Польшу попали тысячи агрессивных националистов с бандеровскими, часто откровенно неонацистскими взглядами, которые «хотят резать ляхов и строить великую Украину». Как пишет автор Myśl Polska, проблема бандеризма в Польше реальна и она будет расти, поэтому пришло время сказать решительное «нет» и объяснить «нашим незваным, испытывающим нашу толерантность гостям», как обстоят дела.



AP

Если кто-то из современных неонацистов убежит от войны и бедности в своей стране в Израиль и начнёт щеголять на улицах со свастикой, его очень быстро отправят обратно, заодно преподав болезненный урок исторической памяти. Однако, пишет автор Myśl Polska Пшемыслав Пяста, в Польше всё иначе и «довольно многие из непрошеных гостей, испытывающих терпение поляков», явно злоупотребляют гостеприимством.

Автор рассказывает, что видел в Познани женщину с мальчиком, на куртке которого была красно-чёрная нашивка, украшенная тризубом.

«Это флаг УПА*. Той самой организации, на совести которой кровь сотен тысяч убитых и неотомщённых. Мирных жителей. Женщин и детей, чьи кости до сих пор лежат в безымянных, не освящённых ямах. Как кости животных», — пишет Пяста.

Он отмечает, что многие из украинцев, испытывающих терпение поляков, явно злоупотребляют гостеприимством, ведь в числе миллионов беженцев в страну попали тысячи агрессивных националистов с бандеровскими, часто откровенно неонацистскими взглядами, люди, которые «чтут память убийц наших братьев, воздвигая им на отобранных у наших дедов землях памятники, людей, которые по-прежнему хотят резать ляхов и строить великую Украину, вплоть до реки Сан, а то и дальше».

Как заключает автор статьи, проблема бандеризма в Польше реальна и она будет расти, поэтому пришло время сказать решительное «нет» и объяснить «нашим незваным, испытывающим нашу толерантность гостям», как обстоят дела.

«Польша — это наш дом, и это мы устанавливаем здесь правила. А гости — это только гости. Если кто-то бежит от войны или от царящих на Украине бедности и коррупции, он может найти у нас безопасное убежище. Работы у нас много, для желающих всегда найдётся место. Но если кто-то не уважает хозяев, наши законы и обычаи, нашу историческую память, если кто-то демонстративно чтит убийц наших собратьев, для них здесь места нет. Не очень уважаемые бандеровцы, если вы так почитаете своего «батьку Бандеру», если вы так сильно хотите пойти по стопам «хероев из УПА», у меня для вас простой совет. Возвращайтесь. Мы не хотим, чтобы вы были здесь. Вам здесь не рады», — заключает автор материала.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории РФ (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).