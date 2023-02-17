«Город Солнца» загасили

Общину Виссариона ликвидируют как юрлицо. Вынесено окончательное решение суда.

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске 15 февраля утвердил решение Красноярского краевого суда о ликвидации общины Виссариона — Курагинской местной религиозной организации «Церковь Последнего Завета» (ЦПЗ) — как юридического лица и исключении ее из ЕГРЮЛ. Виссарионовцы указывали на серьезные процессуальные нарушения при рассмотрении дела в Красноярске, однако вердикт подтвержден без изменений и вступил в законную силу.

Разгром ЦПЗ начался осенью 2019 года, основана же она была в начале 90-х бывшим гаишником Сергеем Торопом (Виссарионом). Общинники живут на юге Красноярского края в деревнях Курагинского, Каратузского и Минусинского районов. Как сказано в решении суда, ЦПЗ имеет свои представительства в Москве, Санкт-Петербурге, балтийских государствах, Казахстане, США. Главное поселение — «Обитель Рассвета», или «Город Солнца», — построили в 1995 году на берегу озера Тиберкуль на юго-востоке края.

Иск о ликвидации подавала краевая прокуратура, полагая, что психическому здоровью адептов Виссариона нанесен вред: им запрещали свободомыслие, их, по сути, цензурировали, им запрещали высказывать желания, стремления и собственные мысли «под угрозой общественного порицания, формирования стойкого чувства вины и изгнания из сообщества» (ничего не напоминает?). Прокурорская проверка показала, что материалы «Церкви Последнего Завета» содержат доктринальные рекомендации, ограничивающие право на жизнь, свободу, неприкосновенность личности и защиту семьи, «допускается признание отклоняющегося от нормы поведения, стимулирование зависимого поведения и пренебрежение принятыми нормами брака».

Краевой суд отнесся к доводам прокуратуры с пониманием.

ИЗ РЕШЕНИЯ КРАЕВОГО СУДА

«…применяется такое психологическое средство, как индоктринация, в результате чего члены ЦПЗ попадают в многостороннюю зависимость от религиозной организации; у них проявляются такие признаки социально зависимого поведения, как потребность находиться в контакте с членами своей организации, посещать все мероприятия, следовать предписаниям и определенным стереотипам поведения, выполнять все рекомендации Учителя и т.п. Это приводит к появлению эмоциональной регрессии, в процессе которой изменяется точка зрения человека на происходящие в мире события с незаметным, постепенно углубляющимся разрывом с реальностью; существует угроза расщепления сознания, формируется аддиктивная личность».

Или вот еще:

ИЗ РЕШЕНИЯ КРАЕВОГО СУДА

«ЦПЗ является тоталитарной религиозной организацией, к основным признакам которой относится наличие психологического и физического насилия над его последователями со стороны организаторов. […] Нарушение личностных границ последователей выражено в том, что на членов общины оказывается постоянное психологическое воздействие посредством контроля поведения, эмоций, мыслей и информации через манипулирование сознанием; формирования чувства страха и вины».

Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

ИЗ РЕШЕНИЯ КРАЕВОГО СУДА

«Насилие основано на манипулировании мыслями, чувствами, поведением последователей с помощью специальных техник (модификация поведения, техника «разговорного гипноза»), прививаются фобии и развиваются зависимости. Все это приводит к разрушению системы нравственных ценностей человека, сформированной до знакомства с религиозной организацией ЦПЗ, и даже к поэтапному разрушению самой личности. Человек, находясь внутри такой организации, среди членов ее последователей, «погружается» в «искусственную» реальность. Он теряет свою индивидуальность и начинает проживать в новой оболочке «искусственной» личности, созданной данной организацией. Человек вынужден отказаться от прежнего «я», чтобы функционировать в новой «социальной» среде и принять новый облик, одобряемый и декларируемый группой […].

В ЦПЗ используются такие способы психологического воздействия, как заражение (например, обряд «Священный круг»), внушение, деструктивная критика, манипулятивные психотехники, техники НЛП (нейролингвистического программирования), техника сталкивания индивидуума с неопределенностью, так называемый незавершенный гештальт, технология разговорного гипноза. Данные способы воздействия оказывают негативное влияние на психологическое здоровье жителей […] имеются признаки психологического насилия, в том числе признаки манипулятивного группового организованного психологического насилия (контроль сознания, обесценивание, изоляция, газлайтинг, запугивание, игнорирование, психологическое манипулирование, неинформированная суггестия). Деятельность организации направлена на принуждение жителей к определенному эмоциональному состоянию, определенному образу мыслей, определенному поведению, что достигается посредством контроля сознания верующих».

Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

В общем, посреди большой РФ — множество Россий маленьких. Вот одну из них и ликвидируют.

Но понятно, что исключение ЦПЗ из ЕГРЮЛ не означает уничтожение общины Виссариона. Его последователи — а их от 5 до 10 тысяч — как жили, в общем-то, так и живут.

Сергей Тороп (Виссарион) (справа) после рассмотрения ходатайства следствия об избрании ему меры пресечения, 2020 г. Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Самого Виссариона (Сергея Торопа) и приближенных к нему Владимира Ведерникова и Вадима Редькина с 1 сентября прошлого года также судят в Новосибирске — в закрытом режиме в Железнодорожном суде. Им инкриминируют создание и руководство религиозным объединением, «деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинением тяжкого и средней тяжести вреда здоровью». Ведерников дополнительно фигурирует в деле о мошенничестве.

Алексей Тарасов,

Обозреватель

—