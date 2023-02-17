 

“Нужно немедленно повторить”: тенденции молочного маникюра в 2023 году (фото)

17.02.2023, 23:09, Разное
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Молочный нюд на ногтях популярен вот уже несколько лет. Ему верна и Ким Кардашьян, и это не случайно. Этот нейл-арт визуально удлиняет пальцы, делает маникюр максимально подходящим под любой наряд, а пальчики с ним всегда выглядят ухоженными.

Молочный маникюр может быть представлен в самых разных вариациях. Даже цвет базы может быть холодным или теплым.

Вы можете предпочесть розовый или молочный – под цвет вашей кожи. Причем покрытие может быть как глянцевым, так и матовым.

Подходит для повседневной носки

Молочный маникюр можно подстроить под любой наряд. Варианты дизайна разнообразны, ведь кремовая основа может сочетаться и с яркими цветами. Кстати, несколько пальчиков молочного маникюра можно украсить и куда более заметнее и ярче.

Например, можно создать геометрические узоры, блестящие полоски или сделать на одном из пяти пальцев французский маникюр. Молочный оттенок является альтернативой бежевому, поэтому он так популярен не только у девушек, но и у женщин всех возрастов. Такое покрытие моментально делает ногти непревзойденными.

Актуальная длина

Если вы решили, что сделаете молочный маникюр, быть может, придется определяться еще и с формой, а также длиной ногтей. Тренды не ограничивают эти характеристики. Нейл-оформление может подразумевать ту форму и длину, которую вы предпочитаете. Но в качестве разнообразия можно немного видоизменить форму, если вы не планируете наращивать ногти.

Для максимально естественности выберите ногти покороче и сделайте их в форме миндаля. Если же вы любите привлекать к себе внимание, выберите максимально длинные ногти в форме балерина.

На длинные ногти

Если молочный маникюр делаете на длинные ногти, можно дополнительно выделить их полосками и рисунками вдоль пластины.

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Впрочем, лучше всего делать дизайн только на одном или паре ногтей, чтобы соответствовать тренду.

Заостренные с позолотой

Молочный маникюр для кого-то может быть слишком сдержанным. Если это касается и вас, его можно заполнить деталями с позолотой. Причем, чтобы не перегрузить дизайн, элементы можно нанести только на пару ногтей.

Со стразами и бусинами

Если молочный маникюр дополнить стразами и бусинами можно получить нейл-арт для невесты. Но он подходит и для тех девушек, которые любят носить романтичные наряды в сдержанных оттенках.

Мраморно-молочный

Прекрасной вариацией молочного маникюра является создание нейл-арта, имитирующего мрамор. Такой дизайн лучше всего смотрится на квадратных ногтях.


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