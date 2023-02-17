Короткая пикси идет всем: трендовые разновидности прически на весну 2023, идеальные для женщин за 70

Короткая стрижка пикси – одна из самых популярных причесок у женщин за 70. Она проста в уходе и подчеркивает красоту черт лица. Она идет практически всем, так как омолаживает облик и придает волосам больше объема. В статье мы приведем трендовые разновидности стрижки пикси на весну 2023 года, которые идеальны для женщин 70+.

На вьющиеся волосы

Выберите вьющуюся стрижку пикси, которая отлично сочетается с вашими естественными локонами. Это облегчит уход и укладку. Чтобы придать форму волосам, используйте увлажняющие средства.

Вьющаяся пикси привлекает внимание к глазам. Она поможет вам визуально уменьшить возраст.

Текстурированная стрижка

Попробуйте пикси с текстурой в верхней части шевелюры. Она создаст иллюзию объемных волос. Используйте для укладки текстурирующий спрей.

Эта стрижка хорошо сочетается с естественной сединой. Она также делает контуры лица более четкими и подходит под любой стиль одежды.

Объемная прическа для тонких волос

Стрижка для женщин за 70 должна обрамлять лицо и иметь достаточный объем в верхней части головы. Это поможет прядям не выглядеть обвисшими. Именно такие черты характерны для объемной пикси для тонких волос. Данная прическа очень проста в укладке. Используйте спрей для придания прикорневого объема и фен с круглой щеткой.

С боковой челкой

Пикси с боковой челкой выглядит смело и немного дерзко. Попросите парикмахера создать заостренные перистые слои. Это моментально омолодит ваш образ. Чтобы уложить шевелюру, сбрызните ее текстурирующим спреем и проведите рукой по волосам.

С окрашиванием в стиле балаяж

На фото вы видите пример шикарной стрижки пикси. Попросите стилиста создать мягкие слои в верхней части шевелюры. Чтобы подчеркнуть текстуру прически, используйте мягкое окрашивание с использованием техники балаяж. Оно выглядит естественно и помогает скинуть несколько лет.

Ступенчатая пикси

Ступенчатая пикси не требует сложного ухода. Это одна из самых модных стрижек 2023 года, которая идет женщинам разного возраста. Она придает волосам больше пышности и привлекает внимание к лучшим чертам лица.

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Пикси для волос цвета соли с перцем

Эта стрижка подходит женщинам с вьющимися волосами цвета соли с перцем. Такой оттенок характерен для седеющих брюнеток. Он красиво смотрится в сочетании с короткими вьющимися прическами. Чтобы придать шевелюре больше текстуры, наносите по утрам пену для укладки.

Бикси

Стрижка бикси представляет собой комбинацию боба и пикси. Она выглядит как короткое и объемное каре. Чтобы сделать ее еще более пышной, попросите парикмахера создать текстурированные слои.

Удлиненная пикси

Удлиненная пикси подойдет женщинам, которые пока не готовы сделать совсем короткую прическу. Она выглядит очень женственно и подчеркивает черты лица. Чтобы создать омолаживающий эффект, сочетайте эту прическу со слоями и тонкой челкой.

Для седых волос

Если вам комфортно носить седые волосы, то попробуйте эту элегантную версию пикси. Она отличается рваными слоями и густой челкой.

Для укладки нанесите на шевелюру текстурирующий воск или спрей. Затем высушите волосы феном и уложите с помощью плойки или утюжка.

Заключение

Модные тенденции весны 2023 года предлагают вам разные идеи стрижки пикси. Вы можете выбрать такой вариант, который идеально подходит к вашему образу и стилю.