 

Россиян предупреждают о рисках при покупке китайских смартфонов

17.02.2023, 9:11, Разное
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Александр Сиволобов, заместитель руководителя Центра компетенции НТИ по беспроводным технологиям связи Сколтех, пояснил РИА Новости, что россиянам следует с осторожностью относиться к покупке китайских смартфонов из-за возможности блокировки звонков.

“Проблема блокировки голосовых вызовов затронула несколько новых моделей от OnePlus, Realme и OPPO. Совет прост: Никогда не покупайте смартфоны, предназначенные для китайского мобильного рынка. На данный момент эта проблема не решена”, – заявил эксперт. Производитель может выпустить обновление или российские умельцы смогут сделать прошивку работоспособной. Сиволобов допустил, что такая же проблема может возникнуть и в телефонах Xiaomi, предназначенных для Китая.


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