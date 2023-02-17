Россиян предупреждают о рисках при покупке китайских смартфонов

Александр Сиволобов, заместитель руководителя Центра компетенции НТИ по беспроводным технологиям связи Сколтех, пояснил РИА Новости, что россиянам следует с осторожностью относиться к покупке китайских смартфонов из-за возможности блокировки звонков.

“Проблема блокировки голосовых вызовов затронула несколько новых моделей от OnePlus, Realme и OPPO. Совет прост: Никогда не покупайте смартфоны, предназначенные для китайского мобильного рынка. На данный момент эта проблема не решена”, – заявил эксперт. Производитель может выпустить обновление или российские умельцы смогут сделать прошивку работоспособной. Сиволобов допустил, что такая же проблема может возникнуть и в телефонах Xiaomi, предназначенных для Китая.