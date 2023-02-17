 

Как ускорить сделку по продаже жилья

17.02.2023, 8:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Одним из трендов прошлого года стало желание как собственников квартир, так и покупателей ускорить заключение сделки. В начале 2023 года данная тенденция сохранилась.

В настоящее время существуют две главные причины, почему владельцы “вторички” хотят быстрее найти покупателя:

– после совершения сделки они планируют уехать из страны;

– им нужны средства для покупки новой квартиры, также на вторичном рынке.

Основной способ ускорить сделку – подготовить документы, необходимые для сделки, заранее. Например, можно заблаговременно заказать выписку из ЕГРН и необходимые справки в БТИ, получить подтверждение, что нет долгов по “коммуналке” и т.д.

Правда, некоторые документы выдаются лишь за сутки до совершения продажи: выписка из домовой книги, справки о нормальном состоянии здоровья продавца.

Значительно ускорит процесс сделки ее электронная регистрация, которая занимает от двух рабочих дней. Для сравнения, регистрация в МФЦ займет минимум неделю.

Эксперты предупреждают, что покупателям следует настороженно относиться к квартирам в продаже с пометкой «срочно» и проверять их особенно внимательно. Так, если продавец квартиры в дальнейшем будет признан банкротом, сделку могут признать ничтожной.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.12.21 / Как сэкономить на продаже авто – объяснил юрист

22.01.23 / Нацепившую свадебное платье Штурм прилюдно облизали перед встречей с женихом

08.01.23 / 5 причин посмотреть подростковую драму “Саша”

13.09.21 / СМИ лгут вам: Ивермектин был впервые одобрен для людей несколько десятилетий назад

15.02.21 / Собянин объявил о начале работ по замене плитки на Красной площади

23.03.21 / Военный поход при Павле I, который мог перевернуть историю

24.08.21 / Скандалы: Драма «Солнцепек» о событиях 2014 года в Донбассе покоряет аудиторию онлайн-кинотеатров

11.05.21 / Скандалы: Артём Усс в ус не дует

19.12.22 / Сжигает больше калорий при переваривании, уменьшает тягу к еде: белок – ключ к устойчивой потере веса

01.12.20 / Лукашенко договорился с российскими губернаторами о трудовых лагерях для протестующих

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика