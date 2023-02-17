 

На готовые квартиры приходится 32% спроса

17.02.2023, 7:41, Разное
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В 2022 году каждая третья сделка с квартирами на первичном рынке Москвы была совершена в уже построенном доме. Несмотря на более высокую цену, готовые лоты привлекают покупателей минимумом риска и возможностью визуально оценить результат работы застройщика.

Доля готовых корпусов в общем объеме предложения новостроек Москвы невелика – чуть более 12%. Больше всего готовых домов представлено в классе “бизнес” – почти 47%, или 133 корпуса.

Самые доступные цены действуют в комплексе “Лайм” в районе Алексеевский от застройщика “Высота”. “Квадрат” здесь в среднем стоит 366 тыс. рублей, а цены на лоты начинаются от 15,8 млн рублей.

По цене от 17,9 млн рублей можно приобрести лоты в ЖК “Западный порт” в Филевском парке от группы “ПИК”.

Среди апарт-комплексов самые доступные лоты представлены в проекте “Нахимов” в Черемушках от застройщика “Флэт и Ко”. Средняя цена “квадрата” – 290 тыс. рублей, стоимость апартаментов стартует от 11 тыс. рублей.

В бюджете до 12 млн рублей можно также найти апартаменты в готовых комплексах MainStreet в районе Фили-Давыдково и “Резиденция Сокольники” в Сокольниках.


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