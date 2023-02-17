 

«Ни газа, ни угля и только 10% нефти» – министр климата Польши отчиталась об отказе от российских углеводородов

17.02.2023, 1:04, Разное
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В 2015 году польский концерн Orlen импортировал 100% нефти с российского направления, сегодня отметка упала до 10% и не достигла нуля лишь потому, что поляков связывает долгосрочный контракт и они не хотят платить возможные штрафы, сказала министр климата и экологии Анна Москва в интервью Polskie Radio. Она отметила, что в этой связи Варшава ждёт новых санкций ЕС, которые развяжут ей руки.


АР

«Нет больше газа, нет газа СПГ, нет газа из газопровода, нет никакого газа из России», — сказала в среду в эфире Polskie Radio министр климата и окружающей среды Анна Москва. Более того, она обратила внимание на то, что ввоз российского угля также был прекращён, а нефть морским путём из РФ тоже уже не поставляется. 

Глава ведомства уверена, что сейчас существует много альтернатив импорту российской нефти, в том числе из Нигерии, США или европейских стран. В 2015 году 100% нефти поступало с российского направления, а в этом году глава Orlen говорит уже о 10%. «Остался последний договор Orlen. В этом плане мы очень ждём… санкций, потому что санкционный пакет не распространяется на северный газопровод*. Мы надеемся на то, что немецкая сторона в скором времени будет готова к этим санкциям. Мы готовы с формальной, коммерческой и договорной стороны в быстром темпе заменить это небольшое количество… Если бы сегодня были санкции, группа Orlen готова к тому, чтобы это были ноль процентов», — объяснила она. 

Польша ожидает следующего заседания Совета Европы и дальнейших санкций против России. Однако, по словам Анны Москвы, это решение должно быть поддержано Германией. 

«Проблема зависимости от российских углеводородов в основном касается Германии. Этот НПЗ в Шведте до сих пор частично находится в руках россиян. Предпринимаются хорошие шаги, Германия уже сделала несколько шагов с целью того, чтобы избавиться от россиян на своём НПЗ, но это не меняет технических возможностей НПЗ», — объяснила министр. «Он не подразумевает возможности переработки с других направлений, кроме российского, поэтому это должно быть совместное решение: мы к этому решению готовы», — подытожила она. 

* Очевидно, имеется в виду северная ветка нефтепровода «Дружба» (прим. ИноТВ).


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