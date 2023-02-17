Женская мода весна-лето – 2023: лучшие тренды сезона, которые можно принять с закрытыми глазами

Если вы еще не обновили свой гардероб перед теплым сезоном, самое время узнать, какие цвета будут в центре внимания и каким аксессуарам отдать предпочтение. Некоторые тренды в моде действительно стоят того, чтобы принять их с закрытыми глазами. Если вы любите ретро, для вас есть хорошие новости: в следующем сезоне такая одежда будет актуальной. Ее основное отличие будет заключаться лишь в том, что она должна иметь современный оттенок.

Стильные балетки и одежда к ним

Модные женские балетки были созданы еще в начале 2000-х годов, сегодня они возвращаются, чтобы дать вам непревзойденный комфорт в солнечные дни. Избегайте того, чтобы ваш образ был слишком перегружен, предпочитайте минималистичные наряды.

Хорошо, если вам нравятся длинные брюки до щиколотки, джинсы зауженного кроя и мини-юбки. Всем этим вы можете побаловать себя. Кроме того, у всей этой одежды есть одно важное преимущество, которое заключается в том, что она невероятно удобна и не заставляет вас создавать чересчур женственный стиль. Ведь в некоторые дни просто хочется расслабиться и не думать, идеально ли вы выглядите в каждый момент времени. Самое прекрасное, что именно в такие минуты вы выглядите превосходно.

Что касается цветовой палитры, лучше всего выбирать одежду в пастельных тонах, предпочитая бледно-голубой, а также белый цвета.

Блестки

В коллекциях весна-лето – 2023 особое внимание было уделено блесткам, кристаллам и пайеткам. Это отличная новость для молодых девушек, которые любят все, что блестит, будь то аксессуары, одежда или мейкап.

Цвет

Модные тренды представлены шикарными цветами, и один из них обещает заполнить гардеробы модниц. Речь идет о синем цвете, который станет по-настоящему звездным. Но выбирайте оттенок голубого неба или бирюзовый цвет.

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Неоновые оттенки

Смелые, но все еще модные неоновые аксессуары станут важной частью вашего стиля, если вы любите привлекать внимание. Но не следует перегружать наряд, если вы используете сумочку неонового цвета. Пусть вся остальная одежда при этом будет иметь сдержанные оттенки.

Брюки карго

За последний год брюки карго стали особенно модными. Сегодня их можно сочетать с самыми простыми предметами одежды, например футболками, джинсовыми куртками, весенними ботильонами и даже туфлями на шпильках.

Офисная одежда

В офис можно надеть юбку, сшитую по индивидуальному заказу, чтобы быть на высоте. Длина может быть миди, а сама юбка может иметь разрез сзади.

На что еще обратить внимание

Летнее платье будет особенно прозрачным, чтобы подчеркнуть ваш плавный образ. Но не удивляйтесь, если вам предложат надеть под платье бюстгальтер-топ и обтягивающие шорты, напоминающие мужские боксеры. Такое платье можно дополнить ультраяркими босоножками на низкой подошве. Вообще стоит обратить внимание на белые наряды, так как они будут модными в любых фасонах и дизайнах.

Мешковатые джинсы сделают ваш образ сдержанным, а вы себя сможете чувствовать в них максимально комфортно. Просто наденьте клетчатую рубашку, которую следует сочетать с базовой белой футболкой. Теперь вы готовы провести еще один прекрасный день в самой удобной одежде на свете.