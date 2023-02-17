Украшения с большими жемчужинами – главный аксессуар весны-2023: особенности свежего тренда

Новая тенденция в области украшений – изделия, выполненные из жемчуга. В этом сезоне они смелые и эффектные. Они хоть и стоят они дорого, но их внешний вид по-настоящему изумляет. Кроме того, одно из таких жемчужных украшений может остаться с вами на всю жизнь. Если вы не против бижутерии, можете подобрать искусственные аналоги.

Если вы удивляетесь, почему он возвращается, можете быть уверены, что жемчуг всегда остается актуальным, потому что это настоящая классика. Именно поэтому, покупая дорогое колье, можете не беспокоиться о том, что в следующий сезон вы больше не сможете его надеть. Более того, сегодня тренд на жемчуг стал еще более смелым, чего ему, быть может, не хватало.

Золотой акцент

Эти украшения из жемчуга вы можете носить где угодно и по любому случаю. Если добавить к ожерелью золотой кулон, можно получить украшение для повседневного образа.

Изящное кольцо

Что может быть лучше, чем кольцо с жемчугом? Конечно же, смелое эффектное жемчужное кольцо, которое видно за несколько километров. Некоторым людям крупные кольца кажутся безвкусными, но современная мода гласит, что это абсолютно не так. Бижутерия такого типа способна создать игривый образ, кроме того, подчеркивает, что вы следуете тенденциям.

Изделие, выполненное на заказ

Если есть возможность, можно приобрести жемчужное ожерелье, изготовленное специально для вас. Так вы сможете оживить свой образ и сделать его индивидуальным. Таким образом можно создать украшение, которое подойдет для повседневного образа, ведь не все жемчужные украшения подходят для этого.

Крупный кристалл

Это жемчужное ожерелье не для слабонервных, но модные тенденции создаются не для того, чтобы оставаться в тени. Любой кристалл в сочетании с жемчугом выглядит потрясающе, но вы можете выбрать тот камень, который подходит именно вам.

Жемчужные серьги

Независимо от трендов, каждая женщина должна иметь пару изящных жемчужных сережек, которые можно встроить в любой наряд. К таким серьгам вы можете добавить и другие украшения, например ожерелье или браслет.

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Чем больше, тем лучше

Откажитесь от изящных украшений и приобретите что-то по-настоящему массивное, чтобы ваши красивые ручки привлекали внимание.

Жемчуг и бриллианты

Это по-настоящему великолепное сочетание. Если вы ищете изделие, которое просто кричит о роскоши, то это оно.

Гигантские жемчужины

Вы думали, что жемчуг имеет ограничения в размере? А вот и нет! Сделайте свой образ великолепным за счет такого украшения, которое сделает вас королевой вечера. При этом платье может быть самым скромным. Вы даже можете не надевать никаких других украшений в сочетании с этим. Позвольте людям наслаждаться вашей красотой и завидовать вашей уверенности в себе.

В ретро-стиле

Эти серьги могут подойти для идеального знакомства с родителями вашего парня. Но будьте осторожны: вы можете быть слишком похожи на его маму. Впрочем, это только добавит вам баллов. А после ужина вы, быть может, уже не сможете отказаться от того, чтобы постоянно носить жемчужные украшения, ведь они так подчеркивают вашу естественную красоту и сразу же без слов говорят о вашем непревзойденном вкусе.