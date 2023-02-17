Никола Студеный: приметы и традиции 17 февраля

Ежегодно 17 февраля православный народ почитает исповедника

Николая Студийского, который жил в 9 веке от Рождества Христова и посвятил

жизнь вере вопреки гонениям. На Руси церковному празднику дали прозвище —

Никола Студеный. Также про этот день говорили “волчий сват”, ибо в конце

зимы уже начинались звериные свадьбы

История

С детства Николай воспитывался дядей-иноком в Студийском

монастыре, а по достижении 16-ти лет сам принял постриг. Взгляды праведника раздражали

императора-иконоборца Льва Армянина. Так, из-за веры преподобный попал в

тюрьму, а после освобождения его избрали игуменом родного монастыря. Но

управлять в обители пришлось недолго: не желая терпеть распутство власть

имущих, исповедник ушел и семь лет скитался, затем был пойман и снова провел годы

в заключении. Под конец жизни Николай повторно получил статус настоятеля и начал

исцелять людей.

17 февраля 2023 года на Николу Студеного верующие посылают

молитвы для избавления от болезней. Считается, что святой также может уберечь

от опасной встречи с дикими животными.

Что нельзя делать сегодня

Суеверные люди считают, что Никола Студеный не подходит для

лесного промысла и посещения бани. Издавна в этот день старались оставаться

дома, дабы беду не навлечь. Женщинам в церковный праздник запрещено

бездельничать. Согласно приметам, иначе муж налево пойдет.

Приметы и традиции 17 февраля 2023 года

Никола Студеный относится к дням, когда в сновидениях

пытаются найти тайные знаки. На Руси даже обряды на удачу и богатство проводили,

что идет в противовес православным канонам. По традиции хозяйки в этот церковный

праздник заняты домашней работой и заготавливают травы от различных недугов.