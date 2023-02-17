 

Никола Студеный: приметы и традиции 17 февраля

17.02.2023, 0:40, Разное
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Ежегодно 17 февраля православный народ почитает исповедника
Николая Студийского, который жил в 9 веке от Рождества Христова и посвятил
жизнь вере вопреки гонениям. На Руси церковному празднику дали прозвище —
Никола Студеный. Также про этот день говорили “волчий сват”, ибо в конце
зимы уже начинались звериные свадьбы

История

С детства Николай воспитывался дядей-иноком в Студийском
монастыре, а по достижении 16-ти лет сам принял постриг. Взгляды праведника раздражали
императора-иконоборца Льва Армянина. Так, из-за веры преподобный попал в
тюрьму, а после освобождения его избрали игуменом родного монастыря. Но
управлять в обители пришлось недолго: не желая терпеть распутство власть
имущих, исповедник ушел и семь лет скитался, затем был пойман и снова провел годы
в заключении. Под конец жизни Николай повторно получил статус настоятеля и начал
исцелять людей.

17 февраля 2023 года на Николу Студеного верующие посылают
молитвы для избавления от болезней. Считается, что святой также может уберечь
от опасной встречи с дикими животными.

Что нельзя делать сегодня

Суеверные люди считают, что Никола Студеный не подходит для
лесного промысла и посещения бани. Издавна в этот день старались оставаться
дома, дабы беду не навлечь. Женщинам в церковный праздник запрещено
бездельничать. Согласно приметам, иначе муж налево пойдет.

Приметы и традиции 17 февраля 2023 года

Никола Студеный относится к дням, когда в сновидениях
пытаются найти тайные знаки. На Руси даже обряды на удачу и богатство проводили,
что идет в противовес православным канонам. По традиции хозяйки в этот церковный
праздник заняты домашней работой и заготавливают травы от различных недугов.

    • Снегом занесло тропинки 17 февраля — урожай зерновых
      порадует;
    • Дождь на Николу Студеного — к приближению весны;
    • Услышали как волки воют — грядут морозы;
    • А если мыши бегают по снегу, когда на календаре Никола Студеный, — теплая погода на носу.

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