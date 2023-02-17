Мнение: Фантомные боли жуликов и воров

«А Васька слушает – да ест!» Пока тут у нас в России все внимание публики приковано к идущей по нарастающей «операции» с по-прежнему никому не ясными целями, льется кровь, «летят самолеты и танки горят» – правящий класс бюрократов обделывает свои мелкие делишки. С 1 марта вступает в силу новый закон, «закрывающий» Российский Реестр Недвижимости. Закрывающий в прямом смысле – делающий его недоступным для глаз публики. Просто – ап! И всё. Был реестр публичным – станет непубличным.

Суть в том, что до последнего времени реестр недвижимости был по закону общедоступным: любой человек мог вбить в него адрес – и получить справку, кто (или что) является владельцем данной недвижимости. Собственно, активность разоблачителей коррупции отечественных бюрократов и силовиков типа Навального и его ФБК базировалась во многом на использовании этой открытости Реестра: получил справочку, прикинул по базам и результатам торгов цену тех или иных квадратных метров – и уже с изумлением протираешь глаза: ба, да скромный чинуша или там феэсбешный генерал – миллиардер! Откуда? Как?!!

Естественно, это всё «жертвам» очень не нравилось. Прямо какое-то покушение на частную жизнь! Что эти голозадые ботаны в очочках себе позволяют?! Они пытались изворачиваться – например, приняли какое-то нелепое правило, что квартирки «высших чиновников» стали обозначать в реестре как принадлежащие «Российской Федерации» (так, например, отмазывали семейку Мишустина, попавшего в один из последних «фильмов» Навального). Но квартиры, принадлежащие «РФ» – тоже какое-то неудобство.

И вот под шумок танков и пушек, сносящих эту самую недвижимость, только в другой стране, чинуши решились «закрыть вопрос» радикально. То есть избавиться от самого источника головной боли – открытого реестра недвижимости. Закрыть его нахрен! Чтобы ни одна гнида не смела засунуть в него свой поганый нос! (думаю, примерно в таких выражениях выдавалось ТЗ услужливым российским «законодателям»)

И – пожалте. С 1 марта.

Конечно, российские коррупционеры просто подстелили себе соломки, доборолись с уже минувшей угрозой. Им ведь уже нечего и некого бояться: вся свободная пресса в РФ изведена просто под корень, ФБК Навального разгромлено и частью посажено, частью выдавлено за границу, сам Навальный сидит и ему продолжают наматывать сроки (сейчас вроде как 9 лет, но это явно не предел), расследовательская журналистика уничтожена.

Но отечественные коррупционеры и взяточники (жулики и воры, в терминологии Навального) действуют на перспективу. Уверены, что будут сидеть в своих креслах еще долго, и хотят устранить любые, даже потенциальные угрозы. Из той же серии «зачистка любых средств общественного контроля» – то, что Дума так же на днях денонсирует участие РФ в «Международной конвенции по борьбе с коррупцией», или, например, отменяет закон «О госзакупках». Всё под девизом «Не жили по-людски – нехрен было и начинать».

Что тут скажешь? Все подобные меры можно только приветствовать. Государство, ведомое правящей ОПГ, само отключает все системы раннего предупреждения о ПОРЧЕ (лат corruptio – порча) своего же механизма управления. Давай, родные. Пусть сильнее грянет буря.