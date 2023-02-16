 

Новый мужик Каролины – Личное мнение

16.02.2023, 23:55, Разное
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Чисто по-женски мне Каролину Куек, известную как Ани Лорак, жалко. В плане личного счастья она наступает на те же грабли, что и многие бабы.

Жила с мужиком без официальной росписи. Затем нашла себе знойного Малкочаглу Баликбея — обожглась, конечно. А вот теперь вышла в свет с горячим парнем.


Фото: Соцсети

В день влюблённых стало известно, что Каролина теперь с ним — с Исааком Вижраку.

Посмотрела я на фотографии. Оказалось, что парень — то ли инструктор по йоге, то ли мистер Испания. В глазах, конечно, огонь.

Ну, примерно такой же, как был у прошлого Баликбея, только ещё лучше.

Настрадавшаяся Каролинка прильнула к этому мистеру и вся вне себя от личного счастья. Светится, вон, вся. Словно кричит: не покидай меня, любимый!

Вопросов тут вообще нет — даже сколько продлятся отношения, и чем они закончатся, уже и сейчас понятно.

Единственное, что непонятно — это сколько раз ещё Каролинке нужно наступить на одни и те же грабли, чтобы дошло? Пять? Десять раз? Или каждый раз — как первый?

Нет, ну всё понятно — знойный парень. Но что можно хорошо в 20 и в 30 — ну, кому не нравились красивые парни? — в 44 уже другие приоритеты.

Да говорю же — парень хороший! Мистер, йога, пиджак с отливом — трудно устоять. Да и человек, наверняка, добрый.

Чем, думаете, дело кончится? И назовите Каролинке три достоинства, которые вас привлекают в мужчине — может, она просто не знает, на что обращать внимание?

Источник: Лена Миро


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