Население 500 миллионов и первая экономика мира – Нейросеть построила модель 2023 года, если бы СССР не распался

Специалисты Математического института им. В.А. Стеклова Российской академии наук завершили работу над нейросетью «Николай Кондратьев», с помощью которой можно моделировать варианты развития целых государств.

Проанализировав сотни тысяч официальных документов, материалов ведущих СМИ и научных работ, нейросеть пришла к однозначному выводу – если бы СССР не распался, то к 2023 году советская экономика была бы крупнейшей в мире, а в зоне влияния Москвы находились Италия, Франция и другие страны Западной Европы.

– Наша программа беспристрастно анализирует данные и на основании самых разных источников делает выводы. Порой бывает нужно понять, чего мы могли бы достичь, если бы не допустили ошибок в прошлом, – рассказал один из создателей нейросети Василий Леонтьев.

Согласно модели «Николая Кондратьева», в 2023 году население Советского Союза достигло бы 500 миллионов человек, а средняя продолжительной жизни составила 90 лет. При этом СССР входил бы в тройку самых обеспеченных стран по ВВП на душу населения, опережая США, Великобританию и Японию.

—