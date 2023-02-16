 

В РФ начались продажи автомобилей Honda Civic 2022 года

16.02.2023, 18:00, Разное
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В РФ стало возможным приобрести новый Honda Civic 2022 года выпуска.

Стоимость автомобиля составляет от 2,25 млн рублей в базовом исполнении, тогда как расширенная комплектация продается за 2,4 млн рублей. Все версии Honda Civic 2022 доставляются исключительно частными дилерами по параллельному импорту, так как прямые поставки прекращены. Под капотом седана Honda Civic 2022 года установлен 2-литровый агрегат на 158 л.с. мощности. В версии хетчбэка установили 1,5-литровый двигатель на 182 л.с. мощности. Во всех комплектациях предусмотрели вариатор.

Новый экземпляр получил камеру заднего вида, подогрев кресел, кнопочный запуск мотора и мультимедийную систему. Также здесь установили ряд ассистентов безопасности, а также опцию удержания полосы и предотвращения столкновений.


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