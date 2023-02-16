Красное небо Судного дня

С 16 по 26 февраля пройдет Берлинский кинофестиваль — один из крупнейших и политически активных конкурсов: что покажут?

По словам организаторов киносмотра, в этом году программа «как никогда открыта для всех возможных кинематографических форм».

Действительно, небывалое вольнодумие. Например, среди 18 картин, борющихся за главный приз, две анимационные работы.

«АРТ-КОЛЛЕДЖ 1994» (АНИМАЦИЯ)

(ЛЮ ЦЗЯНЬ)

В «Арт-колледже 1994» китайского режиссера Лю Цзяня действие разворачивается в кампусе Китайской южной академии искусств в начале 1990-х. Студенты-искусствоведы выбирают свой путь между традицией и современностью, а по сути, свободой — и устоявшимися канонами. Помню, каким сюрпризом несколько лет назад стал фильм Лю Цзяня «Хорошего дня» — кино вопреки всем законам, в котором тем не менее узнается сегодняшний Китай.

«СУДЗУМЭ» (АНИМАЦИЯ)

(МАКОТО СИНКАЙ)

«Судзумэ» — картина знаменитого японского аниматора и создателя манги Макото Синкая, которого называют «новым Миядзаки». Он автор самого кассового японского аниме всех времен «Твое имя». Новый фильм — о встрече 17-летней Судзумэ с загадочным юношей, ищущим двери из одного времени в другое, чтобы предотвратить катастрофы и землетрясения, способные разрушить Японию.

И о картинах из разных программ смотра.

«КЛЕТКА ИЩЕТ ПТИЦУ»

(МАЛИКА МУСАЕВА)

В секции Encounters фильм ученицы Александра Сокурова по ее сценарию. Лента снималась на чеченском языке. Действие происходит в наши дни в небольшом ингушском селе Аршты на границе с Чечней. В съемках принимали участие местные жители.

Строгий мастер Сокуров называет эту работу блестящей, уточняя, что ничего подобного раньше не видел.

«ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ»

(ВИТАЛИЙ МАНСКИЙ И ЕВГЕНИЙ ТИТАРЕНКО)

В секции Encounters включен и документальный фильм Виталия Манского и Евгения Титаренко «Восточный фронт» совместного производства Латвии, Чехии, Украины и США. Съемки фильма начались год назад, 24 февраля, когда Титаренко принял решение стать волонтером в батальоне первой помощи.

«ГОЛДА. СУДНЫЙ ДЕНЬ»

(ГАЙ НАТТИВ)

Картина из программы Berlinale Special Gala. Израильский режиссер, оскароносец Наттив снял байопик о премьере Голде Меир. Причем внимание авторов сосредоточено прежде всего на октябре 1973-го, когда война разительно изменила мир, повлияв на жизни миллионов. Тогда решения и речь в Кнессете железной леди Израиля сказались на мировой политике, определив исход войны Судного дня, которая и сама была лишь фоном грандиозной геополитической интриги.

Главную роль сыграла Хелен Миррен — истинная королева экрана. Стоит вспомнить ее Екатерину Великую, Елизавету I, Елизавету II, жен императора Калигулы и Георга III.

«СВЕРХДЕРЖАВА»

(ШОН ПЕНН И ААРОН КАУФМАН)

Программа Berlinale Special. Год назад Пенн был в Киеве на съемках документального фильма. Видеозапись его встречи с Зеленским размещена в аккаунте президента Украины в Instagram*.

После 24 февраля 2022 года Пенн остался и продолжал снимать вместе с соавтором, режиссером Кауфманом («Импульс» с Пирсом Броснаном) портрет Зеленского и портрет страны на фоне войны.

«ИНГЕБОРГ БАХМАН: СТРАНСТВИЕ В ПУСТЫНЕ»

(МАРГАРЕТЕ ФОН ТРОТТА)

Австрийская писательница, философ Ингеборг Бахман, обладательница многих литературных премий, и Макс Фриш, швейцарский драматург и писатель, — герои нового фильма «Ингеборг Бахман: Странствие в пустыне» классика немецкого кино Маргарете фон Тротта. В прошлом году она получила премию Европейской киноакадемии за жизненные достижения. В главных ролях Вики Крипс и Рональд Церфельд.

«КРАСНОЕ НЕБО»

(КРИСТИАН ПЕТЦОЛЬД)

Картина из основного конкурса фестиваля. Вторая часть трилогии, посвященной германским мифам, лидера «берлинской школы». Открыла триптих «Ундина» о современной русалке, историке-урбанистке, проводящей экскурсии по Берлину. Во втором фильме компания молодых людей оказывается запертой в доме отдыха на берегу Балтийского моря из-за бушующих вокруг пожаров. В главной роли снова Паула Бир. Ее «берлинская русалка» принесла ей награду за лучшую роль на Берлинале.

«В ВОДЕ»

ХОН САН СУ

Уже трудно представить себе фестиваль без фильма Хон Сан Су. Три последних года подряд он привозил свои работы. На прошлом Берлинале его картина «Фильм писательницы» о творческом кризисе была удостоена «Серебряного медведя». Новая работа «В воде» — снова предельное сближение с реальностью. Студенты киношколы решают снять фильм и отправляются на остров Чеджу. И их фильм, и фильм самого Хон Сан Су будут складываться по ходу съемок. В главных ролях — обладательница «Серебряного медведя», муза Хон Сан Су, актриса-греза Ким Мин Хи и ученик режиссера Щин Сок Хо.

«МУЗЫКА»

(АНГЕЛА ШАНЕЛЕК)

Новая картина еще одной известной представительницы Берлинской школы. Для Шанелек кино — особый феномен памяти, способ изживания травмы. Это история Джона. Брошенный при рождении в греческих горах в ненастье и усыновленный, он не знает ни отца, ни матери. Поэтому пытается обнаружить связь происходящего с ним — со своей историей рождения, с закономерностью судьбы.

«ПЛОХАЯ ЖИЗНЬ» И «ЖИТЬ ПЛОХО»

(ЖОАО КАНИЖУ)

Критики обратили внимание на участие в двух главных программах (Основной конкурс и Encounters) двух работ одного автора. Это талантливый португальский режиссер Жоао Канижу («Лиссабонская история»). Отборщики распределили две главы его дилогии по разным секциям. «Плохая жизнь» — история женщин одной семьи, совместно управляющих отелем где-то в Северной Португалии. История взаимоотношений и долгосрочных обид. По словам Канижу, сценарий написан под влиянием пьес Августа Стринберга.

В фильме Канижу «Жить плохо» те же героини уже стараются не бередить старые раны, но прошлое все равно их догоняет и разделяет. По словам продюсера дилогии Педро Борхеса, это совершенно разные фильмы, но один дополняет другой.

«ИДИ КО МНЕ, ДЕТКА»

(РЕБЕККА МИЛЛЕР)

Фильм открытия с Энн Хэтэуэй, Марисой Томей и Питером Динклэйджем — драмеди о композиторе в творческом кризисе, к которому возвращается вдохновение после авантюрной связи длиной в одну ночь. Писательница и сценаристка Ребекка Миллер — дочь Артура Миллера. В РФ фильм должен выйти в прокат в конце апреля нынешнего года (дистрибьютер — «Парадиз»).

Берлинале по-прежнему самый политически активный из крупнейших кинофорумов.

Фестиваль выпустил специальное коммюнике о солидарности с Украиной и Ираном. Помимо специальных событий и конференций фильмы украинских и иранских кинематографистов показывают практически во всех фестивальных секциях.

Лариса Малюкова,

обозреватель «Новой газеты»

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