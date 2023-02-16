 

“Поломанный весь”: угодившего в психушку Джигана бросили одного

16.02.2023, 17:42, Разное
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На днях стало известно о том, что Джиган с синяками угодил в частую клинику. По словам рэпера, таковы последствия поединка на ринге. Но вопросов у поклонников к артисту стало еще больше, когда выяснилось, что оно попал не в простую клинику, а в психиатрическую.

Народ сразу же вспомнил события трехлетней давности. Тогда рэпер, который после рождения сына пустился во все тяжкие, попал в рехаб. Джиган и Оксана Самойлова в тот момент оказались на грани развода, но бизнесвумен передумала расторгать брак. Пара решила сохранить семью.

Сейчас публика снова судачит о том, что в семье рэпера далеко не все хорошо. На такие домыслы натолкнуло не только нахождение Джигана в психушку и его синяки. Оказывается, Оксана не стала навещать мужа в клинике и комментировать в соцсетях его лечение. Получается, что в психиатрической лечебнице артист оказался брошенным родными.

Также поклонники обратили внимание на то, что в День всех влюбленных пара не стала публично поздравлять друг друга. А ведь еще в декабре супруги сыграли роскошную свадьбу после 10 лет брака и не переставали демонстрировать свою любовь подписчикам в соцсетях.

Джигану пришлось объясняться. Сначала он заявил, что в его семье все хорошо. А потом рассказал, что в этой клинике лечит свои травмы. Мол, там работают его друзья-врачи. “Меня не надо навещать. Я сам могу ездить куда угодно. При чем тут Оксана? Она переживает, конечно, что я дед поломанный весь”, – сказал рэпер в беседе с Super. Так что, похоже, Джиган оказался брошенным родными в клинике по своей воле. Он дал понять, что не хочет втягивать в свои проблемы близких.


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