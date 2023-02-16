Сбербанк предупреждает о ситуациях, связанных с мошенничеством

Сбербанк рассказал о появлении фактов мошенничества в банковской сфере, связанных с посланием президента РФ Федеральному собранию 21 февраля.

Заместитель председателя правления кредитной организации Станислав Кузнецов, выступая перед журналистами на Уральском форуме “Кибербезопасность в финансах”, отметил, что мошенники быстро адаптируются к любой новой информации. Сценарии, которые включают в себя прием на работу или попадание в аварию, могут быть очень правдоподобными и разнообразными. Причем они появляются с очень высокой скоростью. Чиновник также подчеркнул, что в настоящее время планируется послание президента РФ Федеральному собранию на 21 февраля, и уже фиксируются сценарии, связанные с данным событием.