 

Для противодействия растущим угрозам — обозреватели 19FortyFive призвали США модернизировать свой ядерный арсенал

16.02.2023, 9:45, Разное
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Срок службы американского ядерного арсенала подходит к концу и его необходимо модернизировать, пишет 19FortyFive. С таким призывом обратились обозреватели информационного портала к властям США и подчеркнули важность сохранения политики ядерного сдерживания, на которую полагаются не только американцы, но и союзники Соединённых Штатов по НАТО.


AP

Несмотря на разногласия в Вашингтоне и по всей Америке, между политическими партиями США по-прежнему существует консенсус по такому важному вопросу, как национальная безопасность. Глобальная напряжённость находится на рекордно высоком уровне, и ярким тому примером может служить украинский конфликт. В то время, когда НАТО и ЕС вновь показывают своё стремление к «миру, стабильности и сильной обороне», конгресс США должен сохранить твёрдую приверженность Америки Североатлантическому альянсу, пишут обозреватели 19FortyFive.

В условиях быстрого расширения китайского ядерного арсенала, постоянных угроз со стороны России, запусков северокорейских ракет и растущей озабоченности по поводу ядерной программы Ирана альянс НАТО сейчас так же важен, как и во времена холодной войны. После развязывания украинского конфликта угроза ядерного удара ещё ни разу не нарушала глобальную безопасность и стабильность так, как сейчас. Авторы статьи считают, что усилия по укреплению трансатлантического альянса должны продолжать опираться на ядерное сдерживание, несмотря на голоса тех, кто убеждён в отсутствии её актуальности в наше время.

Обозреватели портала 19FortyFive напоминают, что политика ядерного сдерживания была впервые определена и одобрена НАТО в декабре 1949 года и основывалась на ядерном оружии, а сила альянса заключается в совместной работе каждого его члена. Для поддержания ядерного баланса Соединённым Штатам необходимо поддерживать современный и надёжный ядерный потенциал, на который полагаются и их союзники.

По данным авторов материала, срок службы американского ядерного оружия подходит к концу. Однако администрация президента США Джо Байдена недавно опубликовала долгосрочную стратегию страны в области ядерных вооружений. Документ свидетельствует о полной поддержке Белым домом программ ядерной модернизации, включающих разработку межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel, самолёта-бомбардировщика B-21 Raider и подводной лодки класса Columbia, которые в настоящее время находятся в стадии реализации. Новые виды вооружений также пользуются двухпартийной поддержкой конгресса и необходимы для обеспечения «сильной обороны» США и «сдерживания противников».

Согласно мнению обозревателей 19FortyFive, любые остающиеся вопросы о критической необходимости современной и эффективной ядерной триады США следует считать «решёнными» — с учётом возраста нынешних американских систем, быстрой ядерной модернизации и экспансии потенциальных противников Америки, а также чётких сигналов от ближайших союзников Соединённых Штатов о важности продолжать создавать и поддерживать крепкий потенциал сдерживания.

В завершение статьи авторы призывают модернизировать ядерный потенциал США для «противодействия растущим угрозам» и «демонстрации искренней приверженности» союзникам по НАТО.


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