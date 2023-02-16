«Не на что тут смотреть» – национальная гвардия США запретила журналистам въезд в штат Огайо

Национальная гвардия США оцепила все въезды в штат Огайо и впускает туда только местных жителей.

Гвардейцы особенно внимательно изучают род деятельности каждого американца, желающего въехать – журналистов сразу же разворачивают и угрожают им уничтожением техники.

Репортёр телеканала FOX представился фермером и пообщался с одним из военнослужащих на блок-посту. Выяснилось, что приказ о блокировании дорог отдали в Белом доме, а контроль осуществляет Агентство национальной безопасности. После двух минут разговора гвардеец заподозрил, что человек с профессиональной камерой и микрофоном с логотипом FOX, возможно, на самом деле не фермер. После этого беседа прервалась.

– Не на что тут смотреть, уезжайте, – сказал он съёмочной группе. – Вы разве не слышали про НЛО? Езжайте к себе и пишите про НЛО.

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