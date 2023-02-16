Масленица в Рыбинске пройдет на семи площадках

В последний день масленичной недели, 26 февраля, рыбинцев приглашают на театрализованные и развлекательные программы, которые организуют в разных микрорайонах города.

Провожать зиму и встречать весну в Рыбинске будут на семи площадках: в Петровском парке, у Дома семьи Сигсонов, в Городском сквере, в Волочаеском парке, в Переборском парке и КДК «Переборы», в Музее Советской эпохи в ДК «ГЭС».

Программа праздника:

Петровский парк, 11:00 – 14:30

11:00 – 14:30 – праздничная ярмарка «Чайно-блинное раздолье»

11:00 – 14:00 – Интерактивно-развлекательные площадки «Масленичные потехи»:

– масленичные конкурсы,

– народные игры,

– семейные соревнования,

– надувные аттракционы,

– народные забавы,

– фотозоны,

– веселые скоморохи,

– ремесленные мастер-классы.

12:00 – 14:00 – Концертно-театрализованное представление «Зиму провожаем – весну встречаем!»:

– песни и хороводы,

– розыгрыш призов.

14:00 – Сжигание чучела Масленицы: «Масленицу сожжем – зиму к лету повернем».

Дом семьи Сигсонов, 12:00 – 15:00

12:00 – 15:00 – праздничная программа «Масляные гулянья во дворе Дома семьи Сигсонов»:

– конкурсы для детей и взрослых (бег в мешках, перетягивание каната, подвижные игры),

– экскурсионная программа по Дому семьи Сигсонов (возможность фотосъемки в стилизованных костюмах и интерьерах XIX века).

Детский парк «Переборы», 11:00 – 12:00

11:00 – Торговая ярмарка

12:00 – Спортивные состязания

Площадь КДК «Переборы», 12:30 – 16:30

12:30 – Праздничное выступление оркестра им. А. Шацкого

13:00 – Праздничная концертно-развлекательная программа «Масленичный разгуляй»

14:00 – Награждение за лучшее масленичное чучело и победителей спортивных состязаний

16:00 – Отправление «Масленичного поезда» к Переборской пристани

16:20 – Сжигание чучела Масленицы

ДК «ГЭС» (Музей советской эпохи), 10:00 – 18:00

10:00 – 18:30 – «Русская зима» – школьная экскурсионная программа с мастер-классами (по предварительному заказу)

16:00 – 18:00 – Торговая ярмарка, мастер-классы, театрализованные представления, народные потехи

18:00 – Сжигание чучела Масленицы

Волочаевский парк, 11:00 – 13:00

11:00 – 13:00 – Праздничная программа «Ух ты, Масленица!»

Городской сквер, 13:00 – 16:00

13:00 – 16:00 – Выступление творческих коллективов, развлекательная программа «Широкая Масленица», сжигание чучела Масленицы.