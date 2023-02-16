Масленица в Рыбинске пройдет на семи площадках
В последний день масленичной недели, 26 февраля, рыбинцев приглашают на театрализованные и развлекательные программы, которые организуют в разных микрорайонах города.
Провожать зиму и встречать весну в Рыбинске будут на семи площадках: в Петровском парке, у Дома семьи Сигсонов, в Городском сквере, в Волочаеском парке, в Переборском парке и КДК «Переборы», в Музее Советской эпохи в ДК «ГЭС».
Программа праздника:
Петровский парк, 11:00 – 14:30
11:00 – 14:30 – праздничная ярмарка «Чайно-блинное раздолье»
11:00 – 14:00 – Интерактивно-развлекательные площадки «Масленичные потехи»:
– масленичные конкурсы,
– народные игры,
– семейные соревнования,
– надувные аттракционы,
– народные забавы,
– фотозоны,
– веселые скоморохи,
– ремесленные мастер-классы.
12:00 – 14:00 – Концертно-театрализованное представление «Зиму провожаем – весну встречаем!»:
– песни и хороводы,
– розыгрыш призов.
14:00 – Сжигание чучела Масленицы: «Масленицу сожжем – зиму к лету повернем».
Дом семьи Сигсонов, 12:00 – 15:00
12:00 – 15:00 – праздничная программа «Масляные гулянья во дворе Дома семьи Сигсонов»:
– конкурсы для детей и взрослых (бег в мешках, перетягивание каната, подвижные игры),
– экскурсионная программа по Дому семьи Сигсонов (возможность фотосъемки в стилизованных костюмах и интерьерах XIX века).
Детский парк «Переборы», 11:00 – 12:00
11:00 – Торговая ярмарка
12:00 – Спортивные состязания
Площадь КДК «Переборы», 12:30 – 16:30
12:30 – Праздничное выступление оркестра им. А. Шацкого
13:00 – Праздничная концертно-развлекательная программа «Масленичный разгуляй»
14:00 – Награждение за лучшее масленичное чучело и победителей спортивных состязаний
16:00 – Отправление «Масленичного поезда» к Переборской пристани
16:20 – Сжигание чучела Масленицы
ДК «ГЭС» (Музей советской эпохи), 10:00 – 18:00
10:00 – 18:30 – «Русская зима» – школьная экскурсионная программа с мастер-классами (по предварительному заказу)
16:00 – 18:00 – Торговая ярмарка, мастер-классы, театрализованные представления, народные потехи
18:00 – Сжигание чучела Масленицы
Волочаевский парк, 11:00 – 13:00
11:00 – 13:00 – Праздничная программа «Ух ты, Масленица!»
Городской сквер, 13:00 – 16:00
13:00 – 16:00 – Выступление творческих коллективов, развлекательная программа «Широкая Масленица», сжигание чучела Масленицы.
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