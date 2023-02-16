Пролет фанеры

Приморские инженеры презентовали беспилотник, как две капли воды похожий на дрон с «Алиэкспресса». Власти говорят, что всем просто показалось.

«Товарищ диспетчер, разрешите взлет! От винта! Запускаем двигатели. Режим стабилизации «квадрокоптер»…» Человек с заблёренным лицом и пультом управления в руках запускает дрон, который, зависнув в метре над бетоном аэродромной площадки, стабилизируется и входит в автоматический режим. Все это человек демонстрирует главным образом губернатору Приморского края Олегу Кожемяко, невероятно вовлеченному в проблемы СВО человеку. Тот с очень серьезным видом кивает и на фразу «задание выполнено» жестко, по-генеральски отвечает: «Отлично».

Видео появляется в губернаторском телеграм-канале — публика уже сутки потешается, а модераторы не устают удалять комментарии. Дело в том, что

уникальная разработка приморских инженеров — ну или похожая как две капли воды — замечена на «Алиэкспрессе». 897,7 тысячи рублей. И это с 35-процентной скидкой, бесплатной доставкой и купонами от продавца!

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«Приморские инженеры создали БПЛА самолётного типа с вертикальным взлетом. Такой принцип значительно расширяет возможности аппарата», — написал Кожемяко в своем канале. Народ кидает скриншоты с «алишки» и требует показать лица разработчиков, кто-то негодует. Таких комментариев — сотни.

В прошлом году сообщалось, что предприятия региона скооперировались и начнут собирать БПЛА для нужд армии. Эти заводы «в том числе выпускают двигатели, композитные материалы, корпусы, электронную компонентную базу. У нас здесь будет вестись сборка, при этом аппараты на 55% будут состоять из комплектующих, производимых на территории Приморского края», — заявлял Олег Кожемяко.

А в конце января беспилотники уже показывали полпреду Юрию Трутневу.

«Вес каждого из дронов — всего 1,5 килограмма. Предусмотрен отцепной механизм для сброса грузов в месте дислоцирования противника. В настоящее время компанией создано 45 таких устройств и готовится к запуску серийное производство с расчетом выпустить еще порядка 60‒100 БПЛА», — сообщали в правительстве региона. Аппараты тестировали на полигоне Тихоокеанского флота, инженеры говорили, что выпускать можно до 30 штук в месяц, а работать они смогут в любую погоду. Причем абсолютно таких же по виду дронов на «Алиэкспрессе» предостаточно. Еще больше — комплектующих (от батареи и корпуса до последнего проводка, есть и блоки управления, разумеется). Об этом приморцы пишут в комментариях к губернаторскому каналу, а их банят.

К концу суток позора министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин дал комментарий о схожести приморского и китайского беспилотников. Оказывается, они все похожи (это не совсем так), вертикальный взлет не новация (это правда, но разговоров-то было), а уникальное у нас программное обеспечение.

Сергей Калитин. Фото: соцсети

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Сергей Калитин:

«Наши беспилотные летательные аппараты самолетного типа изготавливаются по тому же принципу, что и все БПЛА, которые присутствуют на рынке, — отмечал министр Калитин. — Прототип беспилотника самолетного типа с вертикальным взлетом не является инновационным или уникальным. Мы создаем фюзеляжи на своих мощностях, пользуясь лучшими и передовыми наработками конструкторов в этой области. Однако наполнение беспилотников является уникальным. Программное обеспечение БПЛА, которое разрабатывается под определённые виды задач (это касается как аппаратов самолетного типа, так и квадрокоптеров), станции управления БПЛА, программное обеспечение комплекса автопилота, командные станции — все это активно разрабатывается, дорабатывается и улучшается нашими производителями. Сейчас на предприятии, которое занимается производством самолетных беспилотников с вертикальным взлетом, представлен опытный образец электрического двигателя для БПЛА, в разработке находится целая линейка электрических двигателей, которые впоследствии будут установлены на все типы наших БПЛА. В дальнейшем мы будем повышать степень локализации производства как беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, так и квадрокоптеров».

Между тем дальнегорский канал «Пиратская бухта» заметил прекрасное: «Уникальное ПО ArduPilot разработано компанией 3DRoborics из солнечной Калифорнии, их логотип в верхнем правом углу на пульте. Министр промышленности, ты нас тоже за пацанов держишь?»

Валерия Федоренко,

собкор «Новой»

Приморье

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