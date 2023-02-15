Мнение: Яхты – проклятие постсовка

Пишут, что украинский олигарх Ринат Ахметов купил себе новую яхту в Германии за полмиллиарда баксов. Украинские журналисты пишут, что обслуживание такой яхты обойдется владельцу в 50 млн. долларов ежегодно, хотя я не верю: 10% стоимости каждый год?! На что? Однако понятно, что в любом случае только обслуживание такой яхты будет стоить миллионы долларов.

«Завидоват будэм!» Тут, правда, повод не только завидовать, но и задуматься. Все-таки эта страсть наших постсоветских миллиардеров к покупке супердорогих яхт – то есть к МАКСИМАЛЬНО бессмысленным покупкам – выглядит какой-то нарочитой аномалией. По сути – просто стремление к сжиганию денег. Случай Ахметова тут особенно вопиющий: все-таки он всегда воспринимался как «хозяин Донбасса», владелец, в частности, шахт и металлургических заводов. Сейчас усилиями доблестной «второй армии мира» весь Донбасс последовательно превращается и перемалывается в труху – следовательно, и активы Ахметова тоже. Казалось бы, в такой ситуации время думать о какой-то консолидации или диверсификации бизнеса, время как-то «поджаться» – но нет, нихрена: бывший донецкий бандит спокойно вваливает в покупку очередной «игрушки».

Что это всё значит? Похоже, то, что в очередной раз мы видим: РФ и Украина родственны в значительно большей степени, чем им бы обеим хотелось. В частности – родственны в своей уверенности, что вкладывать деньги на СВОЕЙ территории – бессмысленно и ненужно. Уж лучше яхту купить. «Территориальное проклятие» довлеет на самом деле не только над РФ, но и над «европейски ориентированной» Украиной, как бы она не хотела избежать участи своей старшей соседки. Ведь, собственно, что означает покупка Ахметова? Это – очередное бегство денег с территории Украины. И денег немалых, мягко говоря.

Бросается в глаза также беспардонность Ахметова, который покупает себе игрушку за полмиллиарда буквально в пандан с Зеленским, который в это же время в Европарламенте убеждал евродепутатов, как нужны Украине деньги и оружие в долг. Феерия! И ведь получается, что Ахметов не верит ни в какое восстановление Украины?

Все-таки яхты – это буквально проклятие всех наших скудных земель. Какой-то символ того, как весь труд и богатства, кои удается выжимать отсюда, уходят в никуда, в звездную пыль в глаза. И ведь за этим – объективная основа: деньги, вырвавшиеся от нас, ни под каким видом не желают возвращаться. Им нечего делать в пост-СССР.