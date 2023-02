Мнение: Политическое оправдание мошенничества, фиксация обмана Запада и демократическая цензура в США

1. Русский предприниматель пишет из Китая (ссылка):



Я лично знаю не об одном, даже не о двух и не трех, а о добром десятке случаев, когда 8-9 лет назад агент по закупке (или доставке) в Китае с украинским паспортом просто присваивал деньги клиентов из России. Вежливо, открыто, с улыбкой. Не скрываясь, не меняя телефон. Миллионы рублей. Спокойно, без зазрения совести, даже с чувством выполненного долга.



«Ваши деньги пошли на АТО. Все вопросы задавайте своему президенту. Слава Украине, героям слава. Спасибо за финансовую поддержку АТО. Зато Крым – ваш. Вернёте Крым – верну деньги. До свидания. В полицию? Идите в полицию, ха-ха».



Вот такие были в те времена неоспоримые, справедливые, даже законные (с их точки зрения) поводы присвоить деньги клиентов из России.



Сейчас ситуация не лучше, сейчас ситуация гораздо хуже чем в 2014-2015 годах. Я на все 100% уверен, что такие случаи будут происходить вновь.

Добавлю от себя, что подобная мораль, оправдание мошенничества, является прямой дорогой к бедности, так как капиталистическая экономика строится на доверии, а обман убивает доверие. Также добавлю, что я тоже знаю случаи. К сожалению, получить аванс и убежать — привычный образ действия для наших евростремительных соседей.

2. В МИД предлагают дать юридическую оценку обману Запада по Минским соглашениям, в котором сами же западные страны и признались (ссылка):



Обман со стороны Запада по поводу целей Минских соглашений требует обязательной фиксации и дальнейшей квалификации в правовом пространстве, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире ТВЦ.

По ее словам, эти государства обманули Совет Безопасности ООН. «То, что эти страны, эти политики обманули мировое сообщество, и в первую очередь жертвой их обмана пал народ Украины, требует обязательной фиксации в правовом пространстве», — рассказала она.

По мнению дипломата, «должны быть не просто разговоры, а квалификация», которую дают юристы. Захарова указала на то, что Германия, Франция и Украина изначально закладывали в Минские соглашения смысл, противоположный тому, что обещали. Представитель МИД уточнила, что Запад дал Украине время на перевооружение. «А это означает, что они изначально планировали обман международного сообщества», — добавила она.

3. Как работает в США цензура, которой якобы там нет (ссылка):

Появились подробности очередной схемы установления онлайн-цензуры. Несколько американских и британских либеральных НКО ведут кампанию давления на рекламодателей – требуя отказаться от размещения рекламы на неугодных новостных сайтах, чтобы их обанкротить.

В список нежелательных медиа попали крупные республиканские порталы – New York Post (знакомый с цензурой не понаслышке – ведь именно его статьи о коррупции Хантера Байдена блокировали в соцсетях), Daily Wire, The Federalist, The American Conservative и многие другие.

Их обвиняют в распространении “дезинформации” – что в переводе означает отказ следовать текущей повестке Демпартии в самых разных проявлениях: от критики расово-гендерных постулатов до скептического отношения к дальнейшей поддержке Украины.

При этом от рекламодателей ожидают, что они сосредоточатся на работе с так называемыми “нерискованными ресурсами” -– в список которых в основном входят типичные либеральные медиа вроде NYTimes, Washington Post, BuzzFeed или Huffpost.

НКО, занятые в этой кампании давления, получают гранты из Национального фонда демократии – который в свою очередь финансируется Госдепартаментом. Фактически речь идёт о попытке осуществления государственной цензуры – только не напрямую, а через формально независимые общественные организации.

Демократы нынче пошли ва-банк – уже используя инструменты мягкой силы Вашингтона во внутриполитической борьбе.

Всё это идёт вразрез с ценностями, которые сделали когда-то Америку великой. Как убежденный защитник свободы слова, Джордж Вашингтон наверняка был бы обеспокоен любыми попытками ограничить или подвергнуть цензуре свободный обмен идеями и мнениями. Вашингтон однажды заявил: «Без свободы слова нас можно вести немыми и тихими, как овец на убой». Эта цитата говорит о том, что первый президент США хотел, чтобы все голоса были услышаны, даже те, с которыми лично он был не согласен.