Поджигатели

Кто бросает в военкоматы «коктейли Молотова» и какие сроки они получают.

Сразу же после начала СВО стали появляться сообщения о поджогах военкоматов и административных зданий. К концу лета прошлого года их количество уменьшилось, но после объявления о частичной мобилизации бутылки с зажигательной смесью полетели с новой силой. Есть примеры, когда среди предполагаемых исполнителей фигурируют люди с диаметрально противоположными взглядами — от радикально настроенных «правых» до сторонников анархистских взглядов. Хотя, скорее всего, речь идет не об организованном подполье, а об одиночках. Мы изучили, где и как горели военкоматы, что грозит поджигателям и почему их чаще стали обвинять в терроризме.



Поджог военкомата в Луховицах. Фото: соцсети

Первый в 2022 году поджог военкомата произошел 28 февраля в подмосковных Луховицах. Нападавший разбил два окна и бросил в них бутылки с зажигательной смесью, а ворота учреждения раскрасил в цвета украинского флага. По сведениям силовиков, к атаке был причастен 21-летний местный житель Кирилл Бутылин. Его задержали 8 марта на белорусско-литовской границе, откуда он якобы собирался попасть в Украину. После депортации в Россию ему предъявили обвинение в вандализме (ст. 214 УК). «Целью было уничтожить архив с личными делами призывников, он располагается в этой части», — пояснил обвиняемый в поджоге.

Утром 13 марта молодой человек сбежал из здания уголовного розыска в Луховицах, выпрыгнув в окно, но через несколько часов его снова схватили. Позже Бутылину, который находится в СИЗО «Матросская Тишина», значительно ужесточили обвинение. Сначала ему заменили «вандализм» на «повреждение имущества в форме поджога» (ч. 2 ст. 167 УК), а потом добавили к этому и «совершение теракта». Теперь Бутылину грозит до 20 лет заключения.

Следующий инцидент произошел в Воронеже 2 марта: в интернете появилось видео, как неизвестный разбивает емкость с горючей смесью о дверь пункта отбора на контрактную военную службу. Однако никого силовики пока не смогли задержать.

10 марта бутылка с «коктейлем Молотова» уже полетела в сторону военкомата в Березовском городском округе Свердловской области. Нападавшим оказался 24-летний местный житель, продавец-консультант магазина электроники Алексей Рожков. Сначала его обвинили в покушении на убийство из хулиганских побуждений, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом, поскольку в военкомате в момент нападения находился сторож.

Полгода Рожкова продержали в СИЗО, но потом внезапно обвинение смягчили на покушение на поджог и выпустили под подписку о невыезде.

В ноябре дело передали на рассмотрение в Березовский городской суд, но Рожков первое заседание, 30 ноября, проигнорировал. Не пришел и на остальные слушания. В конце декабря он уже находился за пределами России. Его объявили в розыск.

В разговоре с «Медиазоной»* Рожков рассказал, что считает себя левым анархистом, но признается, что ранее политическим активизмом не занимался. «Ровесники погибают на Украине», — объяснял Рожков при задержании полицейским, добавив, что «хотел привлечь внимание общественности к этому вопросу».

В ночь с 18 на 19 марта очередное нападение случилось в городе Шуя Ивановской области. Местные СМИ писали, что военкомат хотел поджечь молодой человек, выпивший три бутылки портвейна. Сотрудники МВД и ФСБ задержали его через пять часов после попытки. Как сказал бывший политзаключенный Иван Асташин, задержанным оказался местный житель Дмитрий Лямин, который сейчас находится под стражей.

Сначала местный отдел Следственного комитета возбудил дело о покушении на умышленный поджог. Потом ивановское управление ФСБ утяжелило участь Лямина и переквалифицировало дело на теракт. После чего его включили в перечень террористов.

«Хотел узнать, на что я способен»

Как правило, все атаки такого рода носили символический характер и устраивались, в основном, одиночками. Обходилось без крупных пожаров и нанесения значительного ущерба.

Два инцидента произошли в удмуртском поселке Игра. 21 мая там подожгли призывной пункт, а через два дня — здание военкомата.

Оба эти ЧП устроил 48-летний художник и бывший сельский учитель Илья Фарбер, который в 2012 году получил восьмилетний срок по делу о взятке от подряда на ремонт в Доме культуры.

Защита утверждала, что он вложил собственные средства и потребовал от подрядчика вернуть долг.

Второе дело против учителя завели по ч. 2 ст. 167 УК (умышленное уничтожение имущества из хулиганских побуждений). На камеру оперативников Фарбер заявил, что, поджигая военкомат, хотел узнать, способен ли он такое сделать. Второй приговор он ожидал в СИЗО. В ноябре Игринский районный суд Удмуртии отправил его на три года и два месяца в колонию строгого режима.

Поджоги назвали терроризмом

Трактовать поджоги военкоматов как терроризм начали в середине мая, когда расследованием этих дел занялось ФСБ. В конце сентября представитель генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский предупредил, что такие преступления будут расцениваться как «теракты или как публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

Так записали в террористы 21-летнего Андрея Алексеева из Владивостока, который в начале июня подкинул горящую тряпку к зданию военкомата. Он признался, что совершил такой поступок якобы после предложения некоего незнакомца из Украины быстро подзаработать и исполнить поджог за 120 тыс. руб.,

«террористический акт не был доведен до конца, и пожар был потушен». Денег за поджог Алексеев не получил.

В покушении на теракт обвинили и 21-летнего жителя Углича — студента задержали возле военкомата, но метнуть коктейли Молотова он не успел. Молодой человек оперативникам сообщил, что собирался поджечь военкомат и совершить диверсию на железной дороге якобы по указанию военных из Украины, с которыми он познакомился в интернете. Оба обвиняемых находятся под стражей и ожидают суда.

Поджог военкомата в Нижневартовске. Фото: соцсети

Уже есть и первый приговор по таким делам, его вынесли в Нижневартовске. Центральный окружной военный суд приговорил Владислава Борисенко к 12 годам строгого режима. Помимо него по делу проходит его товарищ Василий Гаврилишен. Обоих задержали вскоре после происшествия. Изначально им предъявили обвинения в хулиганстве и умышленном уничтожении чужого имущества. В конце декабря прошлого года дело переквалифицировали на теракт.

Борисенко полностью признал вину и раскаялся, а также якобы пояснил об отсутствии политических мотивов в его поступке. Гаврилишен дал показания, что совершил поджог военкомата, а Борисенко снял его на видео.

Однако оба обвиняемых не согласились с переквалификацией обвинения, так как, по их словам, подожгли военкомат ради заработка.

Гаврилишен якобы сознался, что совершил поджог за деньги (ему, по версии следствия, предложили от 1 до 3 млн рублей). Рассмотрение дел в суде в отношении вартовчан проходит по отдельности.

Малые группы и одиночки

За все время, что происходят поджоги, ответственность за нападения на военкоматы брали на себя только неонацисты. Представители запрещенной в РФ и экстремистской организации NS/WP признались в пяти атаках. Члены этой группировки также были задержаны по подозрению в подготовке убийства российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Большинство фигурантов дела были арестованы 25 сентября, через пару дней суд отправил под стражу еще троих подозреваемых, в июне — еще одного. ФСБ утверждала, что заказ на убийство Соловьева поступил от Службы безопасности Украины, однако каких бы то ни было подтверждений этой версии нет.

Также один из фигурантов дела Тимофей Мокий на камеру оперативников признался, что за поджоги военкоматов получил деньги «с Украины». Что сейчас происходит с этим делом, неизвестно.

В начале августа в Красноярске двух подростков — сторонников движения «антифа» Илью Виноградова и Даниила Иванова задержали по подозрению в разбое и намерении поджечь военкомат. Операцию по их задержанию проводил специальный отряд быстрого реагирования. По информации «антифа», Виноградова и Иванова сдал бывший единомышленник.

По версии следствия, в июле они проникли в квартиру жителя Красноярска и, угрожая хозяину пистолетом и ножом, якобы похитили его вещи, после чего скрылись. По данным анархистского телеграм-канала, жертвой разбоя стал бывший антифашист, «перешедший на сторону правых». Виноградов и Иванов предположительно забрали у него вещи с антифашистской символикой.

В настоящий момент подросткам вменяют ч. 3 ст. 162 УК («Разбой»). Родители арестованных молодых людей опасаются, что силовики могли выбить у них признательные показания в совершении разбоя и поджоге военкомата под пытками.

Судя по информации СМИ, к атакам на военкоматы имеют отношение не только абстрактные противники СВО, но одновременно и ультраправые, и ультралевые экстремисты. Руководитель аналитического центра «Сова»* Александр Верховский сомневается, что в РФ действует некая «сеть подполья», и предположил, что, скорее всего, есть «малые группы и одиночки».

Сгоревший военкомат в Волгограде. Фото: соцсети

Против частичной мобилизации

После объявления частичной мобилизации число происшествий с поджогом военкоматов снова увеличилось. Так, в окно нижегородского военкомата Ленинского и Канавинского районов в ночь на 22 сентября прилетела бутылка с «коктейлем Молотова» — загорелся стоматологический кабинет. В поле зрения попал 19-летний Артем Лебедев из Нижнего Новгорода. Его задержали и позже отпустили под подписку о невыезде.

Другой случай произошел в октябре с медбратом из Санкт-Петербурга Максимом Асрияном. По версии следствия, он приблизился к военкомату с зажигательной жидкостью, но в самый последний момент передумал совершить поджог. Уже тогда спецслужбы выследили его, но задержали спустя несколько дней в аэропорту.

Асриян не стал отрицать вину, что мысли о поджоге у него были, но, по словам адвоката, он не довел до конца преступление «по своей воле», поскольку «не хотел причинить вред живым людям». Однако его действия следствие расценило как подготовку к теракту, а суд арестовал медика.

В октябре СМИ сообщали о поджоге военных комиссариатов в одном из сел Башкортостана. В Казани под домашний арест отправили 17-летнюю школьницу, которая запустила бутылку с зажигательной смесью из-за несогласия с действиями российских военных. В Рязани, напротив, отправили под стражу местного жителя за попытку поджога зданий военкомата и суда. В конце того же месяца задержали жительницу Кемерова за то, что бросила в дверь военкомата Заводского района бутылку с зажигательной смесью.

До суда пока ни одно из выше перечисленных уголовных дел о поджогах не дошло.

Андрей Карев

* Внесены Минюстом в реестр иноагентов.

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