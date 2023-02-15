 

В Туркменистане создали нейросеть, пишущую хвалебные оды Гурбангулы Бердымухамедову

15.02.2023, 15:33, Разное
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Группа учёных Ашхабадского национального НИИ искусственного интеллекта сумела создать не имеющую аналогов нейронную сеть для написания хвалебных од в честь председателя верхней палаты парламента Гурбангулы Бердымухамедова.

Правительство страны намерено номинировать её авторов на получение Нобелевской премии по информатике.

Нейросеть, получившая кодовое название «Arkadag», способна генерировать до 10 тыс. хвалебных од в сутки. Эти произведения, написанные на туркменском языке, в стихотворной форме прославляют добродетели, мудрость и храбрость Гурбангулы Бердымухамедова, а также его сыновей, внуков, дальних родственников, секретарей и референтов.

Сеть анализирует последние новостные события, о которых сообщают государственные телеканалы, и вставляет упоминания от них в новые тексты. В ближайшее время правительство Туркмении рассмотрит вопрос о включении сгенерированных искусственным интеллектом од в школьный курс по литературе.

– Туркменистан в очередной раз доказал, что является передовой технологической державой, – рассказал министр искусственного интеллекта Туркмении Алмазбатыр Кулбыбердиев. – Ни одна другая страна не автоматизировала славословие в адрес своего национального лидера при помощи искусственного интеллекта. Теперь нам не нужен двадцатитысячный штат государственных поэтов для написания хвалебных од в честь праздников и знаменательных событий. Компьютер пишет их и быстрее, и качественнее, и зарплату за это не требует.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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