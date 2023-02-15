 

“Попала в сложную ситуацию”: завистник обвинил Галкина* в несчастьях и моральном тупике Пугачевой

15.02.2023, 8:13, Разное
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Александр Левшин – личность в отечественном шоу-бизнесе уникальная. Он – Заслуженный артист России, лауреат премии “ТЭФИ”, солист ВИА “Коробейники”.

В 1980 году музыкант был приглашен на студию “Мелодия” для участия в записи песен Аллы Пугачевой “Дежурный ангел”, “Усталость”, “Как тревожен этот путь”. И так главной певице страны понравилось с ним работать, что Левшин стал участником группы “Рецитал” в качестве музыканта. А после создания в 1987 году “Театра песни Аллы Пугачевой” он выступал на концертах Примадонны как музыкант и автор-исполнитель.

Обо всем этом Левшин подробно расскажет в биографической книге, которую сейчас готовит. Правда, отношение к самой Пугачевой у музыканта за последние годы изменилось. В чем он признался в эксклюзивном интервью “Дни.ру” на гала-ужине музыкальной премии “Виктория”.

“В книге я расскажу не столько о Пугачевой, сколько о коллективе, репетициях и совместной работе, – говорит Левшин. – Это рассказ об уникальных людях, которые окружали Аллу Борисовну в то время”.

По признанию Левшина, в последний раз он видел Пугачеву в августе прошлого года, когда она ненадолго приезжала с детьми в Москву из Израиля. “Мы встречались, кивнули друг другу, но ни о чем не говорили, потому что она была занята совершенно другими проблемами, – пояснил музыкант. – Но я ей желаю только здоровья, потому что она как женщина и как жена попала в сложную ситуацию. И дай Бог ей выбраться из этого морального тупика, потому что она для многих остается до сих пор великой драматической актрисой музыкального жанра”.

Есть еще одна причина, по которой Левшин не общается сегодня с Пугачевой, хотя у него есть ее номер телефона. “Сказывается общая тревожная ситуация, и Алла Борисовна просто боится разговоров, не хочет обострять, – пояснил музыкант. – А я не хочу ее тревожить какими-то вопросами, потому что ей может быть просто тяжело”.

По мнению Александра Левшина, в том страшном тупике, в котором сегодня оказалась Алла Пугачева, во-многом виноват ее пятый муж – иноагент Максим Галкин. “В последние годы она стала меньше выступать, а больше заниматься семьей, – считает музыкант. – Которая, в свою очередь, уволокла ее в сложную ситуацию. И если прежде Максим Галкин* рядом с ней был плюсом, то сейчас из-за него получается один большой минус”.

*внесен Минюстом в список иностранных агентов


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