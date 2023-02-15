 

Челка-занавеска: десять самых крутых стрижек «волчица» для любых типов волос

15.02.2023, 0:15, Разное
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Если вы интересуетесь модными трендами, должно быть, знаете о прическе “волчица”. Она многослойна, из-за этого волосы выглядят более объемными. Эта стрижка имеет множество разных вариаций, а укладывать ее можно как угодно. Впрочем, вы можете даже ничего не делать с волосами после того, как помоете их.

Короткая стрижка с челкой спереди

Эта стрижка может выглядеть объемной, волосы при этом имеют несколько слоев, а на лоб спадает не слишком длинная челка. Взгляд при этом открыт, но создается впечатление таинственности.

На вьющихся волосах

Кто сказал, что “волчью” стрижку нельзя делать на вьющиеся волосы? Именно в таком виде удается получить уникальное сочетание. Ваш образ при этом станет сногсшибательным.

Для длинных волос

“Волчья” стрижка хорошо подходит и для тех, у кого длинные волосы. При этом тоже создаются слои, а прическа выглядит более текстурированной. Еще одно преимущество заключается в том, что образ выглядит немножко неряшливым, но стиль все равно остается непревзойденным.

С челкой-занавеской

Прическу “волчица” можно сочетать еще и с челкой-занавеской. Это два стиля в одном, при которых внешность выглядит приятной и кокетливой. Дополните ваш стиль смелым макияжем, и прямо сейчас можно отправляться на свидание.

В стиле Билли Айлиш

Такая прическа может стать источником вашего вдохновения. Можно добавить немного цвета и обновить свой образ, сделав его менее скучным.

Обрамление лица

Эта вариация стрижки “волчица” предполагает тяжелую челку, которая, однако, открывает брови и взгляд. Это позволяет создать эффект напористости и одновременно милой женственности.

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На волнистых волосах

Обладательницам волнистых волос не нужно беспокоиться, потому что “волчья” стрижка может сделать ваш образ еще круче. Это особенно касается жестких и густых волос. С такой стрижкой внешность может стать более привлекательной, а волосы окажется легче укладывать.

До плеч

“Волчья” стрижка может быть применена к волосам любого типа. Хитрость заключается в том, чтобы добавить текстуру сверху и оставить длину снизу. Кончики при этом могут быть немного завиты, чтобы придать лицу свежий вид.

Прерывистые слои

“Волчья” стрижка может быть выполнена с прямым срезом и прерывистыми слоями, тогда удается получить немного лохматый вид . Из-за этого лицо кажется меньше, в чем не последнюю роль играет челка. Она может немного закрывать глаза, если вам это не мешает.

С классической челкой

“Волчью” стрижку можно сочетать еще и с обычной челкой, не исключая слои. Эта стрижка – хорошая вариация и подходит для обладательниц тонких волос. Если правильно их уложить, прическа будет смотреться более объемной, но по-прежнему изящной и женственной.


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