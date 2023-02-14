“Последствия болезни”: Билан остался без голоса

Не так давно Дима Билан ездил в Индию. 41-летний артист публиковал в соцсетях снимки, сделанные во время путешествия за границу. Но, как выяснилось недавно, певец летал в другую страну не только для того, чтобы отдохнуть. Оказывается, там вокалист встречался с врачом.

В недавней беседе с журналистами Билан признался, что из-за вирусной инфекции на некоторое время остался без голоса. “Диму одолели последствия болезни”, – сообщил “Звездач”. Певец даже не мог говорить. К счастью, иностранный медик смог помочь страдающему от ужасных ощущений российскому артисту.

Напомним, Дима Билан отмечает 25-летие карьеры. 14 и 15 февраля в Crocus City Hall певец порадует поклонников своим шоу “Гладиатор”. Накануне артист представил фанатам одноименную песню и клип на нее. Народ остался в восторге от новой работы популярного певца.

Ранее в Сети обсудили необычную обложку к новой композиции Димы Билана “Гладиатор”, премьера которой состоялась 13 февраля. На картинке певца сделали инвалидом – лишили его половины лица, в том числе одного глаза. Что это значит, артист пока так и не объяснил. Об этом подробнее писали “Дни.ру”.