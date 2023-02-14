 

“Кто этот мужчина?”: Скрывающая личную жизнь Лорак показала новую любовь

14.02.2023, 19:44, Разное
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Поклонница многих Ани Лорак вот уже почти как год стала реже появляться на публике, давать концерты и общаться с фанатами. К слову, свою личную жизнь звезда старательно скрывает. Но недавно она взбудоражила общественность.

Артистка опубликовала видео, на котором она нежится в объятиях незнакомца. “Что-то новое начинается”, – подписала кадры звезда, оставив интригу. О чем же все-таки пишет Ани Лорак, поклонники не поняли. Кто-то предположил, что у нее появился новый мужчина, а кто-то посчитал, что скоро грядет новый проект.

Так или иначе, в День всех влюбленных звезда наконец приоткрыла завесу тайны, выложив очень трогательную фотографию. На снимке артистка обнимает высокого, стройного и лысого мулата.

“Кто этот мужчина?” – спросили в комментариях поклонники.

Как оказалось, избранник не только новая любовь, но и тренер по йоге певицы.

“Блаженна любовь, которая стучится в твою дверь, когда ты меньше всего ожидаешь этого. Давай праздновать каждую секунду… Моя любовь”, – пописала публикацию Лорак.

Фанаты вокалистки искренне порадовались за нее, пожелав счастья и любви с новым спутником. “Вы как никто заслуживаете быть счастливой! Бесконечной любви вам!”, – написала одна из подписчиц. При этом новый избранник Лорак что-то не торопится делиться подробностями личной жизни в своем микроблоге.


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