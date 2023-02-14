Скандалы: Снос комплекса на Хрустальной улице нанесет невосполнимый ущерб архитектуре Петербурга – эксперт

В Петербурге решается участь очередного здания, представляющего особую историческую и культурную для города ценность.

В начале января комплекс на Хрустальной улице попытались незаконно снести. Сегодня он имеет статус вещдока – так решил СК РФ. Историк сталинской архитектуры Дмитрий Хмельницкий в комментарии активистам из движения «Живой город» отметил невосполнимый ущерб архитектурной среде Петербурга, если здание будет снесено.

Историк сталинской архитектуры Дмитрий Хмельницкий высказал свое мнение о ситуации вокруг попыток сноса здание бывшего научно-исследовательского центра ракетных войск и артиллерии (НИЦ РВиА) на улице Хрустальной, дом 1 в комментарии активистам движения «Живой город». Он отметил, что исчезновение исторически важного комплекса в стиле сталинского ампира нанесет невосполнимый ущерб архитектурной среде Петербурга. Здания, по его словам, имеют художественную, историческую и градостроительную ценность.

«Эти здания имеют и художественную, и историческую, и – главное! — градостроительную ценность. Их снос нанесет невосполнимый ущерб сложившейся в этом кусочке Петербурга архитектурной среде», — рассказал эксперт.

В новогодние праздники компания «Прайд» по заказу строительной компании КВС начала снос комплекса, несмотря на то, что КГИОП еще рассматривал заявку от градозащитников на выявление зданий в качестве объектов культурного наследия (ОКН). В незаконный процесс уничтожения объекта вмешался СК РФ, а сам объект был признан вещественным доказательством в уголовном деле против председателя КГИОП Сергея Макарова и других сотрудников по подозрению в превышении ими должностных полномочий.

Эксперты уверены, что объект на Хрустальной имеет особую культурную и архитектурную ценность для города и должен получить охранный статус ОКН, несмотря на частичное разрушение в ходе демонтажных работ.

Так, руководитель Архитектурного бюро Liphart Architects Степан Липгарт уверен, что разрушение комплекса, который обладает безусловной художественной ценностью, является недопустимым и безнравственным деянием.

«Очевидно, наследие послевоенной архитектуры — сущность невозобновляемая, обладающая безусловной художественной ценностью, неотъемлемая часть российской культуры, славной, драматичной истории города и Отечества. Его разрушение недопустимо и безнравственно», — рассказал он.

Аналогичное мнение высказывали другие специалисты. Например, заведующий кафедрой РГГУ и кандидат искусствоведения Илья Печенкин заявил, что «точечное» уничтожение подобных объектов – это прямая угроза идентичности города.

Василий Успенский , научный сотрудник Государственного Эрмитажа, хранитель, куратор выставок-блокбастеров «Палладио в России» и «Линия Рафаэля», отмечал, что здания строили люди, относящиеся к поколению героев, поэтому их уничтожение можно считать преступлением не только против искусства, но и народа. Отметим, что губернатор Петербурга Александр Беглов не комментировал ситуацию.

Кирилл Куликов