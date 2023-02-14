 

Ампутация не поможет? Врач дал неутешительный прогноз по лишившемуся конечностей Костомарову

14.02.2023, 18:20, Разное
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Роман Костомаров находится в больнице уже месяц. И это самый тяжелый период в жизни знаменитого фигуриста, поступившего в медучреждение с пневмонией. Долгое время спортсмен был подключен к аппаратам ЭКМО и ИВЛ. Также известно, у него начался сепсис. Это привело к ампутации конечностей. Сначала фигуристу ампутировали стопу, а потом – несколько пальцев на руках.

Что же теперь ждет Костомарова? На этот вопрос попытался ответить главврач частной скорой помощи в Санкт-Петербурге Лев Авербах. По его словам, не исключено, что ампутация не поможет, и сепсис продолжит развиваться. То есть такая операция не дает 100-процентных гарантий.

Известный спортивный врач Александр Яблуновский в беседе со “Спорт КП” сказал, что сейчас все зависит от того, как продолжат лечить Романа, а также от способности поддерживать уровень кислорода в сердце и головном мозге. Мол, сердце же не ампутируешь. Поэтому остается лишь молиться за выздоровление спортсмена всей страной.

Ранее стало известно о том, как Роман Костомаров отреагировал на ампутацию. По словам сотрудника больницы, в которой находится фигурист, тот “выл и рыдал на всю палату”. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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