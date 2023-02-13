Иногда хочется погорячее: как модернизировать классическую подводку для глаз в стиле пин-ап разными способами

Макияж в стиле пин-ап вдохновлен модой середины XX века. Он придает чертам лица больше красоты и яркости. Этот винтажный стиль немыслим без крылатой подводки. Однако многим женщинам хотелось бы придать классическим стрелкам в форме крыла более современный вид. В статье мы расскажем, как модернизировать крылатую подводку в стиле пин-ап разными способами.

Добавьте параллельную линию снизу

Самый простой способ обновления крылатой подводки – добавить параллельную линию под стрелкой. Начните ее проводить под нижними ресницами. Затем удлините линию так, чтобы она была параллельна первоначальному крылу. Оставьте достаточно свободного пространства между двумя стрелками около внешнего уголка глаза.

Вы можете нарисовать стрелку с помощью карандаша, но лучше использовать жидкую подводку. Она дает более четкие и аккуратные линии.

Используйте яркий цвет вместо черного

Вы можете модернизировать стрелки в стиле пин-ап, сделав их не черными, а цветными. Это придаст вашему образу больше красок. Вы можете использовать готовую цветную подводку. Но если у вас нет такой косметики, то ее вполне можно сделать самостоятельно.

Возьмите тени для век желаемого оттенка. Вам также понадобится немного мицеллярной воды. Окуните в нее кисточку для подводки. Затем нанесите на нее небольшое количество теней. Проведите стрелку таким же способом, как вы обычно это делаете подводкой.

Создайте двойную линию на верхнем веке

Этот макияж в стиле пин-ап выглядит очень эффектно. Сначала создайте обычную стрелку в форме крыла. Затем с помощью подводки проведите вторую линию, начиная от внешнего кончика первой. Рисуйте ее так, чтобы она исчезала в складке между подвижной и неподвижной частью верхнего века.

Следите, чтобы пространство между двумя линиями оставалось светлым. Такой макияж придаст вашему образу больше драматизма.

Нанесите белую подводку вместо черной

Белая подводка для глаз выглядит необычно. Вы можете сочетать ее с розовыми тенями для век, как показано на фото ниже.

В наши дни вы можете легко найти в продаже белую подводку для глаз. Но чтобы проводить с ее помощью четкие линии, вам придется потренироваться. Ведь она слабо заметна на коже. Если вы сомневаетесь в своих навыках, то лучше использовать белый карандаш для глаз. Вы всегда сможете его растушевать, если нарисуете неправильную линию.

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Создайте мягкое коричневое крыло

Классическая крылатая стрелка в стиле пин-ап может выглядеть слишком драматично. Если вам это не по вкусу, то создайте более мягкую версию макияжа в коричневых тонах.

Коричневая подводка для глаз выглядит менее резко, чем черная. Вы можете подобрать такой ее оттенок, который подходит под тон вашей кожи. Даже самые темные варианты коричневой подводки будут смотреться мягче, чем черный цвет.

Используйте металлические оттенки

В 2023 году будет очень популярна косметика с металлическим блеском. Это относится и к подводке для глаз. Оттенки золота и серебра всегда будут беспроигрышным вариантом. Но вы можете добавить в свой облик больше яркости, используя бирюзовый, зеленый или фиолетовый металлик.

Если вам не удастся приобрести подходящую подводку, то воспользуйтесь лайфхаком с мицеллярной водой, о котором мы рассказали ранее. Он работает и с блестящими тенями металлических оттенков.

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Нарисуйте два крыла

Двойные или даже тройные крылья – отличный способ оживить ваш взгляд. Они создают иллюзию густых ресниц и придают глазам больше выразительности. Просто добавьте дополнительное крыло выше или ниже того, которое вы уже нарисовали.

Добавьте жемчужины

Если вы делаете макияж для особых случаев, то добавьте жемчужный декор для глаз. Это сделает ваш образ нарядным и праздничным.

Вам понадобится несколько жемчужин и клей для ресниц. Прикрепляйте и располагайте декор в том порядке, который вам нравится.

Сочетайте стрелки с темной губной помадой

Традиционно подводку в стиле пин-ап подчеркивают с помощью ярко-красной помады. Но это слишком предсказуемый вариант. Чтобы выглядеть более оригинально, выберите черную помаду. Если этот цвет кажется вам слишком смелым, то используйте темно-бордовые, баклажанные и сливовые тона.

Заключение

Стрелки в стиле пин-ап сами по себе смотрятся женственно и привлекательно. Но если вы ищете вариант “погорячее”, то воспользуйтесь идеями, о которых мы рассказали. Это поможет вам создать незабываемый винтажный образ.