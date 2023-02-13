10 детей, 5 женщин и большой бизнес: что известно о самом знаменитом дизайнере России Лебедеве

Артемий Лебедев появился на свет 13 февраля 1975 года. Его мать – знаменитая писательница Татьяна Толстая, а отец – кандидат филологических наук, профессор Андрей Лебедев. Около двух лет будущий дизайнер изучал журналистику в МГУ, но на втором курсе принял решение покинуть вуз. Тогда он осознал, чем действительно хочет заниматься.

Когда Лебедев достиг совершеннолетия, он обзавелся собственной дизайнерской студией. Сотрудников в той компании не было. Артемий занимался всем один. Он был уверен в том, что справится. Впрочем, клиентов было не так уж и много. Кстати, тогда же он работал в полиграфической компании “МакЦентр” как арт-директор. А в 1995-м Лебедев создал студию WebDesign, которая через три года стала называться “Студией Артемия Лебедева”.

Именно во второй половине 90-х сын Татьяны Толстой стал профессионально заниматься дизайном. С годами команда, которую набрал Лебедев, обзавелась крупными заказчиками. Так в компании появились большие деньги. Можно сказать, что Артемий достиг успеха не только благодаря дизайнерским способностям, но и предпринимательской хватке.

Сегодня постоянными клиентами “Студии Артемия Лебедева” являются Центробанк РФ, ПАО “Газпром”, Правительство Москвы, различные сотовые операторы, крупные российские банки.

Артемий Лебедев стал еще более знаменитым, когда создал свой ютуб– и телеграм-каналы. В интернете дизайнер активно ведет свой блог и в основном обозревает последние новости. Это приносит ему не только популярность, но и дополнительный доход, конечно, благодаря монетизации.

О личной жизни Артемия Лебедева известно немного, поскольку он тщательно ее скрывает. В одном из интервью дизайнер признался, что у него 10 детей от пяти женщин. Его первой женой была журналист Марина Литвинович, а второй – дизайнер Алена Иванова. О последующих браках бизнесмена публике ничего неизвестно. В этом он сравнивает себя с Владимиром Путиным, о личной жизни которого тоже известно мало.