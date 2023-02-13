Biznes Alert – не сдержала обещаний — Польша вышла на первое место в Европе по импорту российской нефти

Украинский конфликт побудил страны ЕС ввести санкции в отношении нефти из России, однако пока только той, которая доставляется морем. В результате Польша, которая громче всех заявляла, что до конца 2022 года откажется от российской нефти, заняла место Германии и стала главным импортёром этого сырья в ЕС, пишет аналитик Мачей Заневич. На портале Biznes Alert он подчёркивает, что этот кризис может стать для поляков шансом повысить уровень устойчивости своей экономики.



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В 2021 году каждый четвёртый баррель нефти, перерабатываемый в ЕС, был из России, а главными её импортёрами — Германия, Нидерланды, Польша и Италия, пишет на портале Biznes Alert аналитик Forum Energii Мачей Заневич. По его словам, большая часть российской нефти, примерно 90%, импортируемой в ЕС, поступала на рынки Западной Европы морским путём. Именно поэтому большинство стран после введения санкций смогли относительно легко прекратить импорт сырья с российского направления, потому что раньше их сдерживала только привлекательная цена.

Автор объясняет, что в куда худшем положении оказались страны Центральной и Восточной Европы, ведь уровень их зависимости от импорта российской нефти часто достигал 100%, что было, в свою очередь, обусловлено историческими и географическими обстоятельствами. НПЗ в этих странах были возведены ещё во времена Восточного блока вдоль нефтепроводов, проложенных с советской территории. Поэтому ни распад СССР, ни окончание холодной войны не положили конец экономической зависимости этих стран от поставок российской нефти. Верх взял финансовый расчёт нефтяных компаний, а также отсутсвие необходимости создания новой инфраструктуры.

Заневич обращает внимание на то, что в 2021 году 60% сырой нефти, перерабатываемой на польских НПЗ, приходилось на Россию. И хотя Польша пыталась последовательно снижать этот процент, конкурентоспособная цена и действующие долгосрочные контракты в результате брали верх. Похожим образом ситуация обстояла с Литвой, Чехией, Венгрией и Словакией.

Однако кардинально всё изменилось после начала украинского конфликта, когда польские власти заявили, что до конца 2022 года откажутся от импорта российской нефти. Это заявление не было выполнено, хотя доля импорта российской нефти значительно сократилась. В январе 2023 года, согласно заявлениям концерна PKN Orlen, доля российского газа в портфеле компании составляла около 10% против 60% годом ранее. «Тем не менее в масштабах всего ЕС ситуация выглядит не особо неблагоприятным образом. Германия, до сих пор крупнейший импортёр российской нефти, с января этого года отказалась от этого направления поставок. Следовательно, Польша не только не сдержала свои декларации, но и вышла на первое место по импорту российской нефти во всём ЕС», — подчёркивает он.

По оценкам эксперта, такое положение дел может сохраниться даже до декабря 2024 года, когда истечёт срок действия последнего долгосрочного контракта польского концерна с российской «Татнефтью». Если Польша его нарушит, то ей придётся заплатить штраф, ведь пока санкции ЕС распространяются только на морские перевозки нефти. Введение санкций в отношении импорта российской нефти по трубопроводам маловероятно, так как есть политическое сопротивление Венгрии, Словакии и Чехии. Компромиссным решением могло бы стать введение санкций в отношении нефти, поставляемой по северной ветке нефтепровода «Дружба», который проложен только в Польшу и Германию, отмечает экперт.

В статье он напоминает, что Польша уже начала переориентировку импорта нефти и получает её всё больше из Саудовской Аравии и Нигерии. Однако в долгосрочной перспективе такая политика представляет собой определённый политический риск. Аналитик уверен, что нынешний кризис представляет собой возможность для Польши избавиться не только от зависимости от импорта российской нефти и жидкого топлива. Делая ставку на электрификацию транспорта и железнодорожные перевозки, польская экономика может стать намного больше устойчивой к внешним факторам, возникающим в результате волатильности цен на нефть и топливо. Более того, одновременно она сможет достичь климатических целей. Если Польша, однако, не воспользуется этим шансом, то она и впредь будет подвержена риску дальнейших кризисов и манипуляций со стороны авторитарных государств.