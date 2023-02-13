«Сказать нет Брюсселю, Вашингтону и Зеленскому» — редакция Marianne рассказала, как сохранить суверенитет Франции

Ради будущего страны властям Франции необходимо научиться говорить нет всем, кто давит на неё извне, говорится в редакционной статье журнала Marianne. В частности, Париж должен отказаться от участия в общеевропейском рынке электроэнергии, не уступать требованиям Брюсселя об экономии бюджета, а также не соглашаться на просьбы Владимира Зеленского о поставках новых вооружений на Украину и противостоять давлению Вашингтона в области промышленности и обороны, уверены журналисты.



AP

В ближайшие месяцы Франции придётся сделать важный стратегический выбор в пользу суверенитета в сфере энергетики, бюджета и дипломатии ради своего будущего, пишет редакция журнала Marianne.

Во-первых, Париж должен сказать нет европейскому рынку электроэнергии, чтобы снизить счета французов за свет. Как напоминает издание, в общеевропейской системе цена на электроэнергию, независимо от её источника, зависит от цены на газ, хотя выработка электричества во Франции стоит дёшево, благодаря атомной энергетике.

Во-вторых, Франции необходимо выступить против Брюсселя в его инициативе по введению режима жёсткой экономии, уверены журналисты. Речь идёт о возвращении Евросоюза к политике бюджетных ограничений для стран-членов, согласно которым внешний долг государства не должен превышать 60% ВВП, а дефицит бюджета не может быть более 3%. Хотя Еврокомиссия обещает предоставить каждой стране возможность определить курс своей собственной жёсткой экономии, как только это обязательство будет принято, каждое национальное правительство должно будет его выполнить под угрозой финансовых санкций, напоминает издание.

Кроме того, Франции стоит сказать нет президенту Украины Владимиру Зеленскому, считают журналисты. Получив тяжёлые танки от ряда западных стран, Зеленский собирается теперь просить ракеты большой дальности и истребители F-16. На данный момент западные лидеры не дают положительного ответа, заявляя при этом, что готовы к обсуждению. Это говорит о том, что возможны любые варианты развития событий, «в том числе такие, которые приведут к всеобщему пожару, последствий которого никто не может предвидеть», предупреждает редакция Marianne. «Президент Украины имеет право защищать свою территорию, на которую РФ ввела войска. Но он менее убедителен, когда пытается втянуть НАТО в новую мировую войну, зная, что одна из двух воюющих сторон обладает ядерным оружием», — замечают авторы статьи.

По их мнению, с вовлечением в конфликт вооружённых сил НАТО соотношение сил меняется, но становится очевидным риск мировой войны. «Значит, чтобы уберечь Старый Свет от этой кровавой — вряд ли отрадной — перспективы, важно не попасть в порочный круг, который хочет навязать нам Зеленский, но при этом не уступать Путину», — настаивают журналисты. Рано или поздно двум сторонам придётся провести переговоры и найти выход из конфликта, чреватого апокалиптическими последствиями, уверены авторы. На их взгляд, для европейской независимости нет ничего хуже, чем априори закрыть дверь для переговоров.

Редакция журнала также призывает Париж сказать нет давлению Соединённых Штатов на Европу, как в сфере промышленности, так и в области обороны. Речь идёт как о протекционистских мерах американских властей в поддержку местных производителей, грозящих Европе деиндустриализацией, так и о «втягивании» европейцев в НАТО, находящееся под властью США, и сведении проекта европейской обороны к «военному филиалу Североатлантического альянса».