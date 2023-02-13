Как встретить весну модной, если отращиваете волосы: отросший боб как лучшая стрижка для переходного периода и ее главные особенности

Пожалуй, весна – это не самое лучшее время, чтобы отращивать волосы, ведь в течение некоторого времени ваша стрижка может выглядеть неоформленной. Но, если вы четко уверены, что это необходимо сделать прямо сейчас, вас не должны волновать сезоны. Однако при этом вам наверняка захочется выглядеть модно. Для этого можно следовать нескольким лайфхакам.

Отросший боб

Боб – это простая в укладке и привлекательная прическа. Но, когда вы начнете отращивать локоны, ваш образ может измениться. Ваши волосы будут обретать среднюю длину, и это не проблема. Напротив, настоящий спасательный круг, а выглядеть неопрятно вы не будете.

Да, уход за отросшим бобом будет минимальным, а ваш внешний вид – безупречным. А чего еще можно хотеть от времени между стрижками? Ваша конечная цель – хорошо выглядеть через несколько недель или месяцев.

Если вы пытаетесь отрастить каре

Если вы не терпите компромиссов со своим стилем и хотите отрастить каре, идеальным способом будет просто позволить волосам быть такими, какие они есть. А вот с помощью укладки вы можете придать им непревзойденный вид.

Просто сделайте пробор, сдвинув его как можно ближе к уху, а затем, воспользовавшись щипцами для волос, сделайте легкую волну. И теперь вы выглядите так, будто только что вышли из салона красоты. Никто и не подумает, что вы пытаетесь отрастить волосы.

Промежуточная стрижка

Если ваши волосы отрастают после более короткой стрижки и прямо сейчас оказались длиной на уровне плеч, это просто великолепно, ведь вы можете собрать их в небольшой пучок или низкий хвост и будете выглядеть превосходно. Распустите волосы, добавив несколько нежных завитков.

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Хорошей новостью является то, что эта прическа на средние волосы подходит для любого типа волос и лица. Более того, с помощью такой прически можно сделать лицо более худым, визуально избавившись от выдающихся щек.

Звезды тоже в теме

Прическа на средние волосы, которая представляет собой отросший боб, – это практически тренд, ведь его поддерживают даже звезды, демонстрируя всем, что они иногда тоже пытаются поменять свой стиль. Такую стрижку нельзя назвать слишком короткой или слишком длинной. Но, если раньше у вас никогда не было средней длины волос, вы удивитесь, насколько удобны они в носке и укладке.

Замаскируйте корни

Если вместе с бобом вы стараетесь отрастить еще и цвет, который носили всю зиму, нужно замаскировать корни, чтобы выглядеть максимально модно. Впрочем, если вам нравится эффект омбре, для его создания вам даже не придется посещать салон, ведь нежный переход между цветами уже есть на ваших волосах. Альтернативным решением маскировки корней является использование прямого пигмента. Быстро спрятать отросшие корни можно с помощью широкого ободка или повязки.

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Спрячьте челку

Отращивая волосы, вы столкнетесь еще и с тем, что челка будет выглядеть все более неестественно с каждым днем. Обычно ее укладка занимает больше времени и терпения. Уделите ей внимание, закрепив невидимками или создав на челке волну с помощью средств для стайлинга. Остальную длину волос можно оставить нетронутой.

Продолжайте укладывать волосы

Если вы еще не достигли длины волос, о которой мечтаете, все равно продолжайте делать укладку. С единственным лишь отличием, что ваша новая длина будет требовать другого подхода, чем боб. Прежде чем отправляться на важное мероприятие, стоит потренироваться делать укладку, в противном случае вы можете получить совершенно неожиданный результат.

Попробуйте укладывать волосы еще и не только с помощью фена, а, например, с помощью геля для волос. Он вам понадобится, когда вы будете делать хвост или собирать пучок. Возможно, на время отращивания вам даже придется приобрести новые аксессуары для волос, например шпильки и заколки.