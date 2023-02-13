Прическа бойфренд-боб не только выглядит стильно, но и упрощает уход за волосами: идеи и варианты трендовой стрижки

Современная стрижка боб уходит своими корнями в середину 1910-х – 1920-е гг., когда она означала независимость и свободу женщин. Стрижка боб вышла из моды только в 1960-х годах. Спустя какое-то время она возродилась, и теперь ее можно увидеть в самых разных вариациях и формах. Более того, боб приходит обновленным примерно каждое десятилетие.

В классическом представлении боб представляет собой стрижку, короткие локоны которой могут быть у линии подбородка, а длинные – на уровне плеч. В этом году старый добрый боб возвращается, и опять с обновками.

Прежде всего, это новое имя – бойфренд-боб и, конечно же, разные варианты, один из которых стоит попробовать, если вы запланировали смену имиджа. У этой стрижки есть множество преимуществ, включая непревзойденный вид, но дополнительным плюсом является то, что за бойфренд-бобом очень просто ухаживать. Вам не придется заканчивать курсы парикмахера, чтобы сделать вашу прическу после мытья головы привлекательной.

Что собой представляет

Бойфренд-боб имеет тупой срез по всей длине. А слоев и переходов от одной длины к другой здесь не предусмотрено. Основная длина – на уровне или немного ниже подбородка.

Стрижка получила название бойфренд-боб благодаря тому, что она представляет собой удлиненную версию причесок, которые носили знаменитости мужского пола, такие как Леонардо Ди Каприо, Джонни Депп и Брэд Питт в 1990-х годах. Те самые культовые звездные прически были легкими и даже слегка небрежными, но все же невероятно стильными. Перенесемся в настоящее: современный бойфренд-боб имеет какой-то непринужденный внешний вид и все ту же знаменитую легкость.

Помойте и идите!

Эта стрижка хорошо подходит для различных типов и текстур волос. Хотя обладательницы тонких волос могут отказаться от нее, поскольку, благодаря квадратной форме, стрижка бойфренд-боб лучше всего все же смотрится на пышных и густых волосах.

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Бойфренд-боб хорошо выглядит как на прямых, так и на волнистых волосах. При укладке не нужно будет применять плойку или щипцы, если нет желания. И это еще один плюс бойфренд-боба, ведь тепловое воздействие неблагоприятно воздействует на здоровье и внешний вид волос.

На самом деле стрижка разработана так, чтобы ее можно было носить практически без укладки. Возможно, вы даже можете себе позволить не сушить волосы феном после мытья. Разве не это мечта каждой девушки? А сколько времени можно сэкономить!

Эта стрижка будто создана для того, чтобы ее обладательница хорошо выглядела и чувствовала себя непринужденно. Если прибегнуть к укороченному бойфренд-бобу, можно будет значительно сократить использование средств по уходу и укладке для волос.

Универсальность

Универсальность стрижки бойфренд-боб распространяется и на варианты укладки. Ее можно носить, заплетая косу, распуская и вытягивая утюжком, тогда волосы будут мягко обрамлять лицо, создавая эффект занавеса. Поэтому, кстати, эту стрижку еще называют “карнизом”.

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Несмотря на всю универсальность, стрижка бойфренд-боб может выглядеть лучше на некоторых формах лица, чем на других. Учитывая присущую ей квадратную форму, можно утверждать, что она подойдет для круглого или сердцевидного лица. Можно дополнить бойфренд-боб челкой, чтобы придать внешнему виду немного мягкости, что особенно верно для девушек с квадратной формой лица.

Бойфренд-боб отлично подойдет для девушек с длинной шеей. Если вам нравится бойфренд-боб, но вы не хотите разбираться, подойдет она к вашему типу внешности или нет, стоит поинтересоваться у вашего стилиста по волосам. Важно при этом будет учитывать еще и текстуру волос. Впрочем, иногда эксперименты действительно стоят того, чтобы привнести их в жизнь. Более того, бойфренд-боб очень легко отращивать, в нем нет сложных текстур и слоев, поэтому вам будет легко переделать эту стрижку в другую, более короткую.

Как часть придется обновлять

Прежде чем выбрать бойфренд-боб, следует учесть то, насколько часто вы привыкли посещать салон красоты. Ведь довольно важным фактором ухода является то, что стрижка бойфренд-боб предполагает визиты к вашему стилисту каждые шесть недель, чтобы сохранить квадратную форму и острые края.

Особенности укладки

Хоть укладывать эту стрижку почти нет необходимости, если вы все же захотите какого-то обновления между стрижками или просто будете искать идеальный способ носить бойфренд-боб, можно попробовать разные способы. Вы можете, например, попробовать поменять пробор или заложить волосы за уши. В последнем случае с прической будут хорошо смотреться объемные аксессуары. Это могут быть массивные серьги, которые не только подчеркнут вашу новую трендовую стрижку, но еще и овал вашего лица.

Вы можете попробовать с этой модной прической и виды укладки, которые так популярны сегодня в Сети и которые буквально делают сами себя. Например, для создания легкой и небрежной волны вы можете попробовать заплести косы на слегка влажные волосы. Альтернативным решением является использование мягких бигуди.