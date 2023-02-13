 

Вместе вопреки всему: История любви Пахмутовой и Добронравова

13.02.2023, 0:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

93-летняя композитор Александра Пахмутова и 94-летний поэт Николай Добронравов прошли вместе всю жизнь. Супруги неразлучны уже больше полувека, они создали огромное количество шедевров музыки и до сих пор радуют своим творчеством и неиссякаемой жизненной энергией.

Пахмутова и Добронравов познакомились на Всесоюзном радио, где вместе работали. Она писала там музыку для детских передач, а он стихи. Почти сразу коллеги решили сделать коллаборацию и написали свой первый хит – “Лодочка моторная”. А через три месяца решились еще на одну – заключение брака. Николай тогда вспоминал, что практически с первого взгляда полюбил Александру, а он для нее стал главным партнером по жизни.

На роскошную свадьбу у Пахмутовой и Добронравова денег не было. В ЗАГСе на невесте был розовый костюм, который шила мать. Медовый месяц молодожены провели в Абхазии. Несмотря на такую ненасыщенную программу, для пары это время вспоминается как самое счастливое.

Вместе муж и жена реализовали десятки легендарных проектов, среди которых “Нежность”, “Беловежская пуща”, “Как молоды мы были” и многие другие. Были и такие, которые запрещали в СССР. К примеру, песня о ветеранах Белорусского фронта, а также “И Ленин такой молодой”, поскольку в них был бешеный по тем временам ритм. Но ничто не могло помешать совместному творчеству и счастью супругов. Пахмутова и Добронравов остались вместе вопреки всему.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.05.22 / Мнение: Революция должна быть комфортной…

26.01.23 / Званые ужины Анны Делви: Мадонна и Илон Маск — среди потенциальных гостей

21.05.21 / Устойчивое снижение уровня холестерина с помощью базового редактирования

09.08.21 / Скандалы: Яхтенное управление бизнесом

15.10.22 / Многовекторность в действии – Лукашенко пообещал в случае войны наносить удары не только по Украине, но и по России

15.01.22 / Суд арестовал еще пятерых задержанных по делу хакерской группировки REvil

03.12.21 / Мнение: О проклятом новом «Омикроне»: насколько всё плохо

17.08.22 / Мнение: Плохой романс форева

10.06.22 / Мнение: Отмена обязательной продажи

05.06.21 / Только воск и любимые масла: рецепты твердого и жидкого крема для рук

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика