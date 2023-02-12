 

Черная комедия против Тома Круза и “Аватара-2”: главные номинанты премии “Оскар-2023”

12.02.2023, 18:40, Разное
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Ровно через месяц состоится 95-я церемония награждения премии “Оскар”. По традиции она пройдет в лос-анджелесском кинотеатре Dolby. В 2023 году в основных номинациях представлено 15 фильмов. Мы перечислим самые популярные, а от того и главные работы на грядущей премии.

Лидером по количеству номинаций (11) стала черная комедия Дэниела Шайнерта и Дэна Квана “Все везде и сразу” (англ. Everything Everywhere All at Once), в том числе как Лучший фильм, Лучшая режиссерская работа, Лучшая актриса (Мишель Йео) и Лучшая актриса второго плана (Джейми Ли Кертис).

Было бы странно, если бы в этом году на “Оскаре” не было бы нового “Аватара”. Новая кинокартина Джеймса Кэмерона может получить четыре статуэтки. Фильм представлен в таких номинациях, как Лучший фильм, Лучшая работа художника, Лучший звук и Лучшие визуальные эффекты.

Конкуренцию вышеупомянутым фильмам составит лента Джозефа Косински “Топ Ган: Мэверик” с Томом Крузом в главной роли. Эта картина может получить награду не только как лучший фильм, но и за лучший адаптированный сценарий, песню (Lady Gaga и BloodPop “Hold My Hand”), монтаж, звук и визуальные эффекты.

Фильм “Черная пантера: Ваканда навеки” вполне может повторить успех приквела. Первая часть этого супергеройского боевика от Marvel в 2019 году получила три статуэтки “Оскар” за костюмы, саундтрек и работу художника-постановщика. В этом году сиквел попытается забрать приз за лучшую актрису второго плана (Анджела Бассетт), песню, дизайн костюмов, визуальные эффекты, грим и прически.

Фанаты комиксов про Бэтмена в 2023 году будут болеть на “Оскаре” за одноименный фильм Мэтта Ривза. Главную роль в этой ленте исполнил Роберт Паттинсон. У картины всего три номинации: Лучший звук, Лучшие визуальные эффекты и Лучший грим и прически.


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