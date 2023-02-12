 

Валиева сравнила Загитову и Медведеву

12.02.2023, 17:55, Разное
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Российская фигуристка Камила Валиева сравнила олимпийскую чемпионку Алину Закову с двукратной чемпионкой мира Евгенией Меведевой. ее размышления опубликовала на своем YouTube-канале Ляйсан Утяшева.

Валиева назвала фигуристок своими кумирами и добавила: “Они совершенно разные, но красивые и уникальные по-своему”.

Российское антидопинговое агентство 14 января прошлого года забрало золотую медаль Валиевой, полученную на чемпионате России. При этом Всемирное антидопинговое агентство было проинформировано Российским антидопинговым агентством о том, что Валиева не нарушала антидопинговые правила.

Спортсменка также заработала золото на Олимпийских играх 2022 года в командных соревнованиях. Однако российская команда не получила медали из-за предполагаемого допингового скандала. В декабре 2021 года в допинг-пробах Валиевой были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Тем не менее CAS разрешил ей участвовать в индивидуальных соревнованиях, в которых она заняла четвертое место.


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