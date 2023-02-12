В Петербурге не справились с последствиями циклона «Роберт». Город скован льдом и завален сугробами

В Петербурге 12 февраля выдалось морозным и солнечным. Правда, коммунальщики не успели своевременно убрать последствия циклона «Роберт» – в итоге оставшийся влажный снег превратился в лед на тротуарах и плотные сугробы у автодорог.

Жители города оставляют сотни жалоб на необработанную гололедицу и горы снега на странице Комитета по благоустройству в соцсети и на портале «Наш Санкт-Петербург».

Так, на трудности с передвижением жалуются в Красногвардейском районе. Проезжую часть требуют срочно расчистить.

Житель горда по имени Андрей рассказал, что «карман» на проспекте Луначарского не убирали и до снегопада.

К вечеру воскресенья по прогнозам метеослужб в Северной столице вновь потеплеет до +1. Стоит ожидать, что и наледь в течение дня будет таять, утром в понедельник опять превратившись в скользкий каток. Горожанам надо быть предельно осторожными.

В субботу, 11 февраля, движение на автодорогах и по пешеходным дорожкам было существенно осложнено. На городских магистралях было зафиксировано много ДТП. Петербуржцы часами стояли в заторах и обвиняли ответственных чиновников из команды губернатора Александра Беглова в неспособности эффективно организовать работу ЖКХ по уборке города от зимних осадков.