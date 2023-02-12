Дефицит питательных веществ и агрессивный маникюр: причины появления «волнистых» ногтей

Некоторые люди замечали то, что у них становились ногти волнистыми. В большинстве случаев это не является поводом для беспокойства, если нет каких-то дополнительных изменений.

Волнистые ногти могут указывать на наличие проблем со здоровьем или же неправильный уход за ногтевой пластиной. Большинство проблем поддаются лечению и устранению. Вот некоторые причины этой проблемы и ее решение.

Удары

Удары по ногтям часто остаются незамеченными, но при этом они оставляют следы. Чаще всего это происходит при закрытии книги или двери. В результате может появиться синяк, а иногда ногти становятся волнистыми.

Обычно все эти признаки проходят сами по себе. Но в некоторых случаях это может привести к дистрофии ногтей, которая требует проведения медикаментозного лечения.

Слишком агрессивный маникюр

Некоторые процедуры, которые проводятся при выполнении маникюра, могут оказывать серьезное влияние на структуру ногтя. В частности, при наращивании могут появиться углубления и волнистость.

Также подобные проблемы вызывают некачественные продукты или неправильное удаление покрытия.

Недостаток кератина

Кератином является белок, содержащийся в поверхностном слое кожи, волосах и ногтях. Загрязнение окружающей среды, стресс, неправильное питание, а также некоторые внешние факторы могут привести к недостатку этого и других белков.

Если это происходит, то ногти ослабевают и на их поверхности могут появиться волны.

Старение

Это одна из самых распространенных причин волнистости ногтей. Это естественный процесс износа, который никак не влияет на здоровье.

Однако, если линии имеют более темный оттенок или же бороздки утолщаются, то стоит обратиться к доктору.

Неправильное питание

Недостаток витамин А и В, а также цинка и кальция может привести к появлению волнистости ногтей.

Внешний вид ногтевой пластины шероховатый, обычно видны белые точки или пятна. Кроме того, утолщается кутикула. Ногти становятся ломким. Стоит обратиться к доктору для проведения лечения.

Грибковая инфекция

Грибок чаще всего поражает ногти на ногах, но может быть и на руках. Это заболевание приводит к изменению цвета, формы и объема ногтевой пластины. Она становится более плотной и твердой с желтоватым оттенком. Также часто появляются шероховатости или волны.

Псориаз ногтей

Это заболевание приводит к изменению размера, формы и объема ногтевой пластины. Кроме того, часто образуются отверстия. Может быть обесцвечивание ногтя, а через время он становится желтоватым или коричневатым.

Трахионихия

Это состояние, характеризующееся появлением шершавости ногтей. Ногтевая пластина выглядит так, будто она была повреждена наждачной бумагой. При этом появляется волнистость.

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Это может быть как отдельное заболевание, так и дополнительно включает псориаз, красный лишай или очаговую алопецию.

Проблемы с пищеварением

Если есть нарушение пищеварения, то это может препятствовать нормальному усвоению питательных веществ, что сказывается на изменении внешнего вида ногтевой пластины. К наиболее распространенным нарушениям стоит отнести язвенный колит, целиакию, болезнь Крона.

Анемия

Это заболевание связано с недостатком эритроцитов и одним из последствий анемии может быть появление волнистости ногтей.

Поверхность ногтевой пластины выглядит матовой, неровной, с признаками ослабления. В таком случае стоит обратиться к доктору.

Диабет

Это заболевание может изменить процесс роста ногтей, что приводит к появлению вертикальных извилистых линий. Также признаками является сильная жажда, повышенное мочеиспускание и набор веса.

Злокачественные новообразования

Характерным признаком рака ногтей является наличие черных, серых или коричневых пятен около ногтевой пластины. Также происходит изменение внешнего вида и текстуры, в том числе появление бороздок, ряби, ямочек.

Другие проблемы

Волнистость на ногтях может быть следствием таких заболеваний как патологии почек, ревматоидный артрит, проблемы со щитовидной железой, болезни сосудов, сифилис, паротит. Поэтому, нужно обращать внимание на наличие другой симптоматики.

Проведение лечения

В случае наличия какого-то заболевания в организме, нужно провести его системное лечение.

Если проблема связана с инфекцией, то потребуются противогрибковые средства. Желательно регулярно стричь ногти и не использовать металлические пилки для полировки.

Если появилась волнистость, то стоит дать ногтевой пластине хотя бы пару недель отдохнуть от нанесения лака. Также нежелательно проводить наращивание.

Важно регулярно очень хорошо мыть ногти и тщательно высушивать их. Все это по причине того, что влага может спровоцировать появление изменений.