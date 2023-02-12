Названа возможная дата запуска сверхзвуковой ракеты «Сармат-2»

На Камчатке проходят испытания сверхзвуковой ракеты “Сармат-2”, способной нести ядерные боеголовки. Как пишет газета “Московский комсомолец”, испытательный пуск сверхзвуковой российской ракеты “Сармат-2” (весом 208 тонн) произойдет в ближайшие несколько дней.

Иностранные СМИ уверены, что запуск, способный нести ядерные боеголовки и способный их нести, произойдет в день начала СВО на Украине. Предполагается, что “Сармат” будет запущен с полигона Кура на Камчатке в период с 15 по 25 февраля. Длина сверхзвуковой ракеты “Сармат-2” составляет около 35 метров, она одновременно может нести 16 ядерных боеголовок.